В США предъявили обвинение преступнику, устроившему расстрел в редакции Capital Gazette

В США Джарроду Рамосу, который расстрелял пятерых человек в редакции Capital Gazette в городе Аннаполисе штата Мэриленд, предъявили обвинение убийстве первой степени.

Об этом сообщает Associated Press.

Следователи заявляют, что Рамос отказался с ними сотрудничать и общаться, так же, как и с судом. Источники в полиции рассказали журналистам, что при задержании Рамос наотрез отказался назвать свои имя и фамилию, идентифицировать стрелка по отпечаткам пальцев не вышло из-за повреждений на руках задержанного. Идентифицировать Рамоса удалось только с помощью системы распознавания лиц.

Полицейские считают, что Рамос действовал в одиночку. Официально причины, побудившие его устроить расстрел в редакции, незивестны, однако по предварительной информации это произошло из-за причин личной мести - в 2011 году Рамоса судили за насилие и преследование в отношении некой женщины. Он признал свою вину, но после того как об этом написала Capital Gazette, подал в суд на издание, назвав статью клеветой. Иск мужчины признали необоснованным.

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Напомним, в городе Аннаполис американского штата Мэриленд в редакции американской газеты Capital Gazette были расстреляны находившиеся в помещении люди.