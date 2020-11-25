Администрация Трампа на прощание решила ударить санкциями по России

Министерство обороны России и ряд предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности могут попасть под американские санкции.
Соединенные Штаты могут ввести санкции против России, а именно - Министерства обороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.
Это следует из чернового варианта проекта санкционного списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа. С документом удалось ознакомиться РИА Новости.
Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.
По информации, в список могут попасть институты государственной корпорации "Росатом", которая участвовала в создании перспективных вооружений, два предприятия "Роскосмоса", а также производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.
По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, если санкции утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями.
Санкции США против России – о чем говорилось ранее:
- 24 ноября в Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний за нарушение закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.
- 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.