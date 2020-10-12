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Адвокат объяснил, как Кремль намерен блокировать въезд Навальному в Россию

12 октября 2020, 00:55

Российским властям не выгоден сценарий, при котором Навальный вернется на территорию РФ, полагает Николай Полозов.

Навальный
Власти хотят, чтобы Навальный оставался за границей - адвокат / Reuters

Власти России прибегнут к серьезным мерам, чтобы не пустить оппозиционного политика Алексея Навального на территорию России. Против него могут открыть новые уголовные дела или же обвинить в отравлении самого себя.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Москва по закону не может запретить въезд Навальному на территорию РФ, однако власти способны сделать так, чтобы его приезд стал невозможным. Властям не выгодно, чтобы политик возвращался в Россию.

"Против него и так уже возбуждено уголовное дело, могут возбудить еще несколько уголовных дел, пугая его перспективой быть посаженным в тюрьму. Поэтому властям сейчас гораздо удобнее, когда Навальный находится за пределами России и деятельность его фонда (Фонда борьбы с коррупцией) в данном случае может быть существенно ограничена", - полагает Полозов.

Также юрист допустил, что в рамках расследования инцидента с отравлением политика Алексей Навального, следователи могут обвинить в этом самого политика.

"Это абсолютно не исключено, потому что мы знаем, как фабрикуются уголовные дела, когда ничего общего с реальностью в этих делах нет. Не исключаю, что могут возбудить дело за контрабанду сильнодействующих веществ или что-то такое. Был бы человек, а дело придумать – это в России никогда не сложно", - подчеркнул Николай Полозов.Читайте такжеПочему Путину до лампочки санкции Европы из-за отравления Навального

Отравление Навального

новости России Алексей Навальный отравление Навального
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