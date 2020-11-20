Аэропорт Лондона согласился принимать рейсы из Киева

В Британии пообещали создать для пассажиров максимально безопасные условия.
Лондонский аэропорт Хитроу согласился принимать авиарейсы из Киева - первые рейсы стартуют уже в следующем месяце.
По словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко в Telegram, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.
"Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт Хитроу. Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - написал Пристайко.
Карантин в Украине
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине правительство 11 ноября приняло решение ввести в стране карантин выходного дня. С 14 ноября как минимум 2 недели по субботам и воскресеньям не будут работать заведения развлекательной сферы и сферы общественного питания.
- По мнению эпидемиолога Людмилы Мухарской, введение карантина выходного дня может сыграть положительную роль, однако такие меры существенно не улучшат эпидемиологическую ситуацию.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине сложная ситуация с эпидемией COVID-19, поэтому карантин, вероятно, продлится до апреля 2021 года.
Автор: Екатерина Трохимчук