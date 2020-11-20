Аэропорт Лондона согласился принимать рейсы из Киева

Аэропорт Лондона возобновляет рейсы в Украину / Sky News

Лондонский аэропорт Хитроу согласился принимать авиарейсы из Киева - первые рейсы стартуют уже в следующем месяце.

По словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко в Telegram, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.

"Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт Хитроу. Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - написал Пристайко.

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