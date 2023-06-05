Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNN

Внутри страны-агрессора России якобы работают "агенты Украины", которые проводят диверсии против вражеских целей, считают американские журналисты.

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По Кремлю могли ударить агенты Украины с территории РФ - CNN / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Украина могла создать "сеть своих агентов" внутри страны-агрессора России, которые работают над поражением вражеских целей внутри российского государства. Официальные лица США полагают, что именно "украинские агенты" якобы применили БПЛА для атаки на Кремль в начале мая, а беспилотники были запущены с территории РФ.

Журналисты CNN в своем материале пишут, что американские чиновники придерживаются точки зрения, согласно которой Украина, мол, "создала сеть своих агентов" на территории России. Агенты якобы "совершили атаки на Кремль" в начале мая, причем беспилотники запускались конкретно из РФ.

Впрочем, говорится в материале, непонятно, кем конкретно были нанесены удары по другим объектам в РФ – "украинскими агентами" или оперативниками.

В США считают, что Украина будто бы предоставила своим "агентам" дроны украинского производства для нанесения ударов по целям.

Чиновники не знают, каким образом дроны могли попасть из Украины в тыл врага, однако два источника полагают, что, мол, "были налажены контрабандные маршруты или поставки компонентов в Россию, из которых были собраны БПЛА".

Один из сотрудников европейской разведки акцентировал внимание на том, что обширность границы России и Украины позволяет реализацию контрабанды.

"Вы также должны учитывать, что это периферийная территория России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - отметил он.

Подчеркивается, что неизвестно, кто конкретно контролирует такую деятельность. В Штатах считают причастными украинских разведчиков и не уверены, что президент Зеленский в отдельном порядке согласовывал операции.

Удары по Кремлю и Москве

Страна-агрессор Россия 3 мая обвинила Украину в якобы "попытке атаки на Кремль и покушении на Путина". В Москве сказали, что резиденция Путина была атакована, дескать, "украинскими БПЛА". В Сети показали соответствующие кадры. Путина на момент удара в Кремле не было.

Президент Владимир Зеленский позже уточнил, что Украина не атаковала ни Кремль, ни российского директора Путина. По мнению Зеленского, обвинения Москвы в адрес Киева продиктованы бессилием и провалом планов по оккупации украинского государства.

30 мая неизвестные беспилотники налетели на Москву. Сообщалось, что в столице агрессора России летали 25-30 дронов. Кремлевский режим обвинил в акции Украину, но никаких доказательств не предоставил. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Киев к инциденту непричастен.

Смотрите видео, в котором Подоляк рассказал об ударах дронами по Москве:

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