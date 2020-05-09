В Антарктиде на станции Академик Вернадский погиб участник экспедиции

Василий Емельянович погиб в Антарктиде / uac.gov.ua

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" произошла трагедия - умер один из участников экспедиции, сообщил Национальный антарктический научный центр.

"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Емельянович. Министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Василия", - сказано в сообщении.

Стало известно, что это была пятая экспедиция Емельяновича в Антарктиду.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенную и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем", - сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Отметим, Василий Емельянович родился в 1985 году, проживал в городе Малин Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ).

Читайте такжеПохож на кровь: в Антарктиде запаниковали из-за окраски снегаНапомним, участники 25-й украинской антарктической экспедиции добрались до станции "Академик Вернадский" 21 апреля.

По информации, из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Только благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию "Академик Вернадский".