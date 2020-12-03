Арестович спрогнозировал, как администрация Байдена будет бить по России

Алексей Арестович / УНИАН

В самом скором времени планируется возвратить должность специального представителя Госдепа США по вопросам Украины (которую в 2017-2019 годы занимал Курт Волкер).

Об этом заявил Алексей Арестович ‒ внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает агентство Интерфакс-Украина. По его словам, на данный момент у Украины есть мощная неформальная поддержка от западных союзников.

"Есть мощная поддержка, пока неформальная, от Британии и Соединенных Штатов. Разговор идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность. Есть несколько заявлений МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные последовательные шаги по выполнению договоренностей, а Россия не делает этого", - сказал Арестович.

Как заявил советник главы Офиса президента, что в будущей администрации избранного президента США Джо Байдена уже рассматривают возможность введения против РФ гораздо более жестких санкций.

"В будущей администрации Байдена много кто говорит неформально, что на Россию будут наложены санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, ломают. Много кто говорит, что на каждую гибель нашего солдата надо открывать огонь артиллерии", ‒ подытожил он.

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