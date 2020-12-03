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Арестович спрогнозировал, как администрация Байдена будет бить по России

3 декабря 2020, 14:32

По данным Алексей Арестовича, в ближайшее время вновь учредят должность спецпредставителя Госдепа по Украине.

Арестович
Алексей Арестович / УНИАН

В самом скором времени планируется возвратить должность специального представителя Госдепа США по вопросам Украины (которую в 2017-2019 годы занимал Курт Волкер).

Об этом заявил Алексей Арестович ‒ внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает агентство Интерфакс-Украина. По его словам, на данный момент у Украины есть мощная неформальная поддержка от западных союзников.

"Есть мощная поддержка, пока неформальная, от Британии и Соединенных Штатов. Разговор идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность. Есть несколько заявлений МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные последовательные шаги по выполнению договоренностей, а Россия не делает этого", - сказал Арестович.

Как заявил советник главы Офиса президента, что в будущей администрации избранного президента США Джо Байдена уже рассматривают возможность введения против РФ гораздо более жестких санкций.

"В будущей администрации Байдена много кто говорит неформально, что на Россию будут наложены санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, ломают. Много кто говорит, что на каждую гибель нашего солдата надо открывать огонь артиллерии", ‒ подытожил он.

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Война на Донбассе - что сообщалось ранее:

  • Руководитель делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в начале ноября предложил план Киева по урегулированию конфликта в ОРДЛО. Инициатива предполагает возвращение украинской стороне границы и проведение в регионе выборов в марте 2021 года.
  • В Кремле утверждают, что согласно Минским соглашениям, в ОРДЛО сначала должны пройти местные выборы, и только после этого Россия и боевики будут готовы отдать Киеву контроль над границей. Такой вариант не устраивает Украину.
санкции против России Джо Байден Курт Волкер Алексей Арестович
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