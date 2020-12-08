Армения опасается нового конфликта с Азербайджаном: в Ереване обратились к Путину

По словам Армена Саркисяна, процесс разграничения границ может привести к обострению территориальных споров между Арменией и Азербайджаном.
Президент армянского государства Армен Саркисян просит российского главу государства Владимира Путина оказать содействие в процессе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном в ходе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В Ереване опасаются вспышки новых территориальных споров двух государств.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, соответствующее письмо Путину он направил во вторник, 8 декабря. Саркисян считает, что разграничение границ может привести к новым спорам Еревана и Баку по вопросам территорий и просит о помощь Кремля в урегулировании данного вопроса.
"Президент Армении отметил, что, к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации. Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеЗа капитуляцию в Карабахе Алиев давал Армении 5 млрд долларов: запись
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана и подписание Ереваном, Баку и Москвой 9 ноября заявления о прекращении боевых действий в регионе.
- Армения передала под контроль Азербайджана Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- 3 декабря армянском МИД заявили, что нагорно-карабахский конфликт будет урегулирован только после того, как международное сообщество предоставит проживающему в регионе народу право на самоопределение.
- 5 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что появилась возможность продолжения дальнейших переговоров по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ.