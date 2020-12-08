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Армения опасается нового конфликта с Азербайджаном: в Ереване обратились к Путину

8 декабря 2020, 18:21
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По словам Армена Саркисяна, процесс разграничения границ может привести к обострению территориальных споров между Арменией и Азербайджаном.

Путин
Армянский президент Саркисян просит Путина помочь в разграничении границ между Арменией и Азербайджаном в процессе разрешения конфликта в Карабахе / Reuters

Президент армянского государства Армен Саркисян просит российского главу государства Владимира Путина оказать содействие в процессе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном в ходе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В Ереване опасаются вспышки новых территориальных споров двух государств.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, соответствующее письмо Путину он направил во вторник, 8 декабря. Саркисян считает, что разграничение границ может привести к новым спорам Еревана и Баку по вопросам территорий и просит о помощь Кремля в урегулировании данного вопроса.

"Президент Армении отметил, что, к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации. Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеЗа капитуляцию в Карабахе Алиев давал Армении 5 млрд долларов: запись

Конфликт в Нагорном Карабахе

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