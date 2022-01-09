Атака России на Украину и ответный удар Запада: в США сделали резкое предупреждение Москве

Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины приведет к ответному удару - Блинкен / Reuters

Любые дальнейшие агрессивные шаги России в отношении Украины приведут к серьезному ответу. Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз должны продолжать координацию своих действий с целью поддержки территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, Блинкен провел телефонные переговоры с руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе разговора они обсудили напряженную ситуацию у границ Украины.

Читайте такжеСделка США и РФ по безопасности – только с участием Европы: в ЕС поставили Москве условиеАмериканский госсекретарь акцентировал внимание на важности координации действий США и Евросоюза в вопросе поддержки Украины. По его словам, любые дальнейшие агрессивные шаги Москвы в отношении Киева обернутся РФ жестким ответом.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведет к жесткому ответу", - цитирует его слова Госдеп.

Переговоры США и России по безопасности

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало два документа, которые Москва предлагает обсудить Вашингтону. Речь идет о проектах договора РФ и США по гарантиям безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

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В документах говорится о том, что РФ призывает США гарантировать отказ Украины от вступления в НАТО и нерасширение Альянса на восток.

В Вашингтоне сказали, что США не намерены вести переговоры с Россией по вопросам безопасности без участия государств ЕС и стран-союзников. При этом американцы не готовы к уступкам в вопросе ограничений на ведение странами суверенной политики.

В Североатлантическом альянсе выдвинули России ответное условие: переговоры по безопасности должны проходить при участии стран-союзников ЕС, в числе которых Украина. Причем Москва должен добиться прогресса в отношениях с Киевом перед началом такого диалога.

Встреча представителей Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности состоится 10 января в Женеве. Саммит НАТО-Россия запланирован на 12 января.

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