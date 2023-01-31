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Австрия и Венгрия договорились не присылать оружие Украине

31 января 2023, 18:08
Руководители военных министерств Австрии и Венгрии заявили на совместной пресс-конференции говорят, что не намерены присылать оружие ВСУ.
Австрия, Венгрия
Австрия и Венгрия договорились не присылать оружие Украине / https://ua.depositphotos.com

Власти Австрии и Венгрии договорились не отправлять оружие в Украину. Как пишет портал Euractiv, с таким заявлением выступили министры обороны Австрии Клаудия Таннер и Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки на встрече в Будапеште.

Венгерский чиновник заявил, что Венгрия "будет на стороне мира", оказывая гуманитарную помощь пострадавшим от войны беженцам.

"Тесное сотрудничество будет наиболее важным, поскольку "мы живем в опасное время", − сказал он.

Таннер, в свою очередь, говорит − самая большая опасность состоит в том, что украино-российская война может распространиться на Европу. Вкупе с уже имеющейся гибридной войной и увеличением количества мигрантов.

"Последствия ощущаются не только в Австрии, но и в Венгрии. В конце концов маршруты пролегают через нашу соседнюю страну к нам", − сказала она.

Интересно, что Таннер не упомянула тот факт, что власти Венгрии последовательно отказываются регистрировать соискателей убежища – вопреки действующим законам Евросоюза.

Скандалы венгерских властей

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

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