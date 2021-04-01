Авто спикера Путина угодило в ДТП: подробности и заявление Пескова

В Москве в аварию попало служебное авто Дмитрия Пескова / Скриншот

В Москве в среду, 31 марта, попала в ДТП машина пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина – Дмитрия Пескова.

В аварию в районе Волгоградского проспекта угодило служебное авто Пескова Genesis, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, машина столкнулась с такси, а самого спикера главы государства в ней не было.

Песков подтвердил, что авто попало в ДТП в Москве.

"Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было", – утверждал пресс-секретарь.

Один из собеседников поделился, что авария произошла после того, как служебная машина выехала из автосервиса и двигалась в направлении центра Москвы с включенным специальным сигналом.

В Управлении делами президента Интерфаксу сообщили, что служебному авто нанесен урон, однако водитель не травмирован. Причины ДТП выясняют.

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