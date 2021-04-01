Авто спикера Путина угодило в ДТП: подробности и заявление Пескова

Машина Пескова повреждена, а водитель не пострадал, утверждают в Управлении делами президента.
В Москве в среду, 31 марта, попала в ДТП машина пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина – Дмитрия Пескова.
В аварию в районе Волгоградского проспекта угодило служебное авто Пескова Genesis, пишет РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, машина столкнулась с такси, а самого спикера главы государства в ней не было.
Песков подтвердил, что авто попало в ДТП в Москве.
"Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было", – утверждал пресс-секретарь.
Один из собеседников поделился, что авария произошла после того, как служебная машина выехала из автосервиса и двигалась в направлении центра Москвы с включенным специальным сигналом.
В Управлении делами президента Интерфаксу сообщили, что служебному авто нанесен урон, однако водитель не травмирован. Причины ДТП выясняют.
ДТП с участием авто Дмитрия Пескова – опубликовано видео с места происшествия
- Справка. Дмитрий Песков родился в Москве 17 октября 1967 года, окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете, пишет Википедия.
- Является спикером Владимира Путина с 22 мая 2012 года.