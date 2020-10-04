Азербайджан нанес удары по объектам критической инфраструктуры Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе идет война Армении и Азербайджана / Reuters

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по электрической подстанции столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и оператору связи Карабах-телеком.

Об этом сообщает корреспондент RT Игорь Жданов в своем Telegram-канале.

По его словам, азербайджанские войска ударили по объектам критической инфраструктуры в Нагорном Карабахе – электрической подстанции Степанакерта и оператору связи Карабах-телеком. В случае уничтожения объекта сотовой связи, в непризнанной НКР не будет даже Wi-Fi.

Согласно сообщению информагентства РИА Новости, в результате артиллерийского обстрела азербайджанскими войсками, в Степанакерте загорелась электрическая подстанция.

"Электрическая подстанция горит в Степанакерте после артиллерийского обстрела, также пострадали жилые здания", - подчеркивает издание.Читайте такжеВ армии Азербайджана назвали главную цель в Нагорном Карабахе

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