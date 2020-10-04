Азербайджан нанес удары по объектам критической инфраструктуры Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах может остаться без связи.
Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по электрической подстанции столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и оператору связи Карабах-телеком.
Об этом сообщает корреспондент RT Игорь Жданов в своем Telegram-канале.
По его словам, азербайджанские войска ударили по объектам критической инфраструктуры в Нагорном Карабахе – электрической подстанции Степанакерта и оператору связи Карабах-телеком. В случае уничтожения объекта сотовой связи, в непризнанной НКР не будет даже Wi-Fi.
Согласно сообщению информагентства РИА Новости, в результате артиллерийского обстрела азербайджанскими войсками, в Степанакерте загорелась электрическая подстанция.
"Электрическая подстанция горит в Степанакерте после артиллерийского обстрела, также пострадали жилые здания", - подчеркивает издание.Читайте такжеВ армии Азербайджана назвали главную цель в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе снова вспыхнула утром, 27 сентября. Стороны выдвинули ряд обоюдных обвинений в нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. После этого в Баку заявили о начале контрнаступательной операции.
- 4 октября в армии непризнанной республики Нагорный Карабах заявили, что вооруженные силы НКР уничтожили военный аэродром Азербайджана в городе Гянджа. В Баку подтвердили информацию, но уточнили, что удар был нанесен армянскими войсками.
- В субботу, 3 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска в ходе конфликта взяли под контроль еще 7 сел в районе Нагорного Карабаха.
- Также ВС Азербайджана установили контроль над селом Магадис, где, по словам Алиева, уже вывешен азербайджанский национальный флаг.