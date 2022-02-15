Байден и Макрон вместе проверят, как Россия отводит войска от границ Украины

Президенты подчеркнули важность сохранения координации действий в отношении России на фоне существующих угроз безопасности.
Лидеры США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 15 февраля. Президенты договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины, сообщает AFP News.
По данным издания, беседа Байдена и Макрона продолжалась около часа. Президенты подчеркнули важность сохранения координации действий в отношении России на фоне существующих угроз безопасности.
Байден и Макрон пришли к соглашению о необходимости проверить утверждения России о том, что она начинает отводить свои войска от границ с Украиной.
Возможное вторжение России в Украину
Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.
Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.
С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.
Читайте также:
- Агрессия России: в Минобороны рассказали, возможен ли обстрел Киева
- НАТО стоит объединиться из-за агрессии РФ и ужесточить санкции: итоги переговоров Макрона и Джонсона
- Для России важна не Украина: Боррель об агрессии Путина
- Ожидания Путина и мощный фактор сдерживания: Украина бьется с агрессией РФ по трем направлениям