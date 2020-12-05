Байден отказался от помпезной инаугурации

Масштабный инаугурационный парад может повысить риск распространения коронавируса в США, убежден Байден.
Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации, которая запланирована на 20 января.
"Я полагаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню", – сказал Байден, его цитирует Голос Америки.
По словам демократа, активность будет носить виртуальный характер. Байден уточнил, что в виртуальных мероприятиях "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого".
Победитель президентской гонки обратил внимание на то, что масштабный инаугурационный парад может повысить риск распространения коронавируса в США, чего он хотел бы избежать.
В то же время действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не уточнил, будет ли он присутствовать на церемонии инаугурации. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщили, что действующий президент рассматривает возможность анонсировать свое участие в выборах 2024 года именно в день вступления Байдена в должность.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.