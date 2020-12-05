Джо Байден отказался от помпезной инаугурации / Фото Reuters

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации, которая запланирована на 20 января.

"Я полагаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню", – сказал Байден, его цитирует Голос Америки.

По словам демократа, активность будет носить виртуальный характер. Байден уточнил, что в виртуальных мероприятиях "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого".

Победитель президентской гонки обратил внимание на то, что масштабный инаугурационный парад может повысить риск распространения коронавируса в США, чего он хотел бы избежать.

В то же время действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не уточнил, будет ли он присутствовать на церемонии инаугурации. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщили, что действующий президент рассматривает возможность анонсировать свое участие в выборах 2024 года именно в день вступления Байдена в должность.

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