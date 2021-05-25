Байден отреагировал на задержание в Минске журналиста Протасевича

Джо Байден пообещал поддержку народу Беларуси в борьбе против режима Лукашенко / Reuters

Президент США Джо Байден отреагировал на экстренную посадку самолета авиакомпании Ryanair 23 мая и задержание в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

По словам американского лидера, это "прямое оскорбление международных норм". Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

"Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, летящего между двумя странами-членами Европейского Союза, а также последующая высылка и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, который выезжает за границу, является прямым нарушением международных норм", - заявил он.

Арест Протасевича Байден назвал "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

Читайте такжеУгроза смертной казни для Протасевича: эксперт спрогнозировал судьбу основателя Nexta"Я приветствую мужество и решительность белорусов, которые борются за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Беларуси в его борьбе", - сообщил Байден.

Президент США заявил, что поддерживает призывы к проведению международного расследования и введения новых санкций против режима Александра Лукашенко.

Задержание Романа Протасевича - о чем ранее писал Главред:

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Вместе с ним задержали и 23-летнюю гражданку России. Софья Сапега является девушкой Романа Протасевича и учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

Позже В МВД Беларуси рассказали, где находится задержанный Протасевич.

Саммит Евросоюза принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это последовало в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

В Киеве приняли решение о полном прекращении авиасообщения с Беларусью. Все рейсы будут летать в обход воздушного пространства белорусского государства.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: