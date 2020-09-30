Байден пообещал признать поражение, если проиграет выборы в США

Джо Байден / GettyImages

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что готов признать поражение на выборах 3 ноября.

Об этом он заявил в ходе первых дебатов, трансляцию которых можно было посмотреть на YouTube-канале Голоса Америки.

Свое заявление Байден сделал в контексте обсуждения голосования по почте. Байден считает, что нет никаких оснований считать этот метод неэффективным.

"Надо обеспечить то, чтобы те, кто хотят голосовать, смогли проголосовать. Какой способ для вас является оптимальным, так и голосуйте", - сказал Байден.

Он добавил, что готов признать поражение и не будет объявлять о победе на выборах, пока результат не пройдет независимую сертификацию.

"Если я выиграю, это будет принято. Если проиграю, также будет принято", - отметил Байден.

В свою очередь, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что голосование по почте сфальсифицирует результаты выборов.

"Если вы получаете незатребованый бюлетень, это значит жульничество. Посылают тысячи лишних бюлетеней. По два, по три... Почтальоны продают бюллетени", - уверял Трамп.

Первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена - смотреть трансляцию

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