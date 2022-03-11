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"Даже если это приведет к мировой войне": США ответят России на любую угрозу НАТО - Байден

11 марта 2022, 21:00

США готовы вести третью мировую войну, чтобы защитить "каждый дюйм" территории НАТО.

байден
Джо Байден / скриншот

Президент США Джо Байден заявил, что они ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО.

Во время своего выступления Байден также заявил, что может привести к мировой войне.

Фактически президент Байден сделал заявление, что США готовы вести третью мировую войну, чтобы защитить "каждый дюйм" территории НАТО в случае нападения со стороны России и Путина.

"Конечно, если мы ответим, это будет третья мировая война, но у нас есть "святое обязательство" защищать НАТО, - сказал он.

Отметим, в Белом доме подтвердили, что решение отказать Украине в поставках польских истребителей МиГ-29, принял лично президент США Джо Байден.

Как пишет издание WSJ, президент США Джо Байден наложил вето на поставку польских самолетов МиГ-29 в Украину из Польши.

Напомним, накануне власти Польши провели внутренние консультации и решили безотлагательно и бесплатно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии.

Также ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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война в Украине НАТО Джо Байден
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