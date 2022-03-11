"Даже если это приведет к мировой войне": США ответят России на любую угрозу НАТО - Байден

США готовы вести третью мировую войну, чтобы защитить "каждый дюйм" территории НАТО.
Президент США Джо Байден заявил, что они ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО.
Во время своего выступления Байден также заявил, что может привести к мировой войне.
Фактически президент Байден сделал заявление, что США готовы вести третью мировую войну, чтобы защитить "каждый дюйм" территории НАТО в случае нападения со стороны России и Путина.
"Конечно, если мы ответим, это будет третья мировая война, но у нас есть "святое обязательство" защищать НАТО, - сказал он.
Отметим, в Белом доме подтвердили, что решение отказать Украине в поставках польских истребителей МиГ-29, принял лично президент США Джо Байден.
Как пишет издание WSJ, президент США Джо Байден наложил вето на поставку польских самолетов МиГ-29 в Украину из Польши.
Напомним, накануне власти Польши провели внутренние консультации и решили безотлагательно и бесплатно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии.
Также ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.
Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.
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