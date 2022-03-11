"Чтоб не провоцировать Путина": Байден заблокировал отправку самолетов Украине

Джо Байден / Reuters

В Белом доме подтвердили, что решение отказать Украине в поставках польских истребителей МиГ-29, принял лично президент США Джо Байден.

Как пишет издание WSJ, президент США Джо Байден наложил вето на поставку польских самолетов МиГ-29 в Украину из Польши.

"Причина – чтобы не провоцировать президента РФ Владимира Путина и не привести к эскалации войны", - говорится в сообщении.

В издании также предположили, что по той же причине в США отложили запланированные испытания американской ядерной ракеты.

Испытание не имело отношения ни к Украине, ни к РФ.

Однако, накануне Путин сделал расплывчатое заявление об ядерной угрозе.

Напомним, накануне власти Польши провели внутренние консультации и решили безотлагательно и бесплатно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии.

Также ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.