"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями

В Беларуси по-прежнему идут забастовки против режима Лукашенко.
Признанный ЦИК Беларуси президентом страны Александр Лукашенко наградил белорусских силовиков медалями за "образцовую" и "безупречную службу".
Соответствующий указ опубликован на правовом портале Беларуси.
В документе на 25 страницах перечислены фамилии сотрудников правоохранительных органов, которых Лукашенко наградил медалями "За отличную службу".
Силовики получили награды I, II и III степени.
Напомним, после окончания выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа и закончились присуждением Центризбиркомом победы Александру Лукашенко с показателем в 80% голосов избирателей, по всей территории страны идут массовые акции протеста и забастовки на предприятиях.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление
Во время протестов силовики крайне жестко действовали не только против активистов, но и в отношении случайных прохожих и журналистов. Кадры с избиением людей в Беларуси облетели весь мир. Силовики задержали тысячи людей.
Люди рассказывали о пытках и применении насилия в белорусских следственных изоляторах, куда их привозили после задержания.
Тем временем на предприятии Гродножилстрой назвали Лукашенко бывшим президентом Беларуси, призвали его взять ответственность за злоупотребления властями своими полномочиями и отправиться в отставку.