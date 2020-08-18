"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями

Лукашенко поддержал силовиков, которых обвиняют в насилии против народа / Reuters

Признанный ЦИК Беларуси президентом страны Александр Лукашенко наградил белорусских силовиков медалями за "образцовую" и "безупречную службу".

Соответствующий указ опубликован на правовом портале Беларуси.

В документе на 25 страницах перечислены фамилии сотрудников правоохранительных органов, которых Лукашенко наградил медалями "За отличную службу".

Силовики получили награды I, II и III степени.

Напомним, после окончания выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа и закончились присуждением Центризбиркомом победы Александру Лукашенко с показателем в 80% голосов избирателей, по всей территории страны идут массовые акции протеста и забастовки на предприятиях.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление

Во время протестов силовики крайне жестко действовали не только против активистов, но и в отношении случайных прохожих и журналистов. Кадры с избиением людей в Беларуси облетели весь мир. Силовики задержали тысячи людей.

Люди рассказывали о пытках и применении насилия в белорусских следственных изоляторах, куда их привозили после задержания.

Тем временем на предприятии Гродножилстрой назвали Лукашенко бывшим президентом Беларуси, призвали его взять ответственность за злоупотребления властями своими полномочиями и отправиться в отставку.