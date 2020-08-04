В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности

Военкоматы уже рассылают повестки - военкор / Thinktanks.by

На территории Беларуси якобы началась военная мобилизация, о чем военные комиссариаты уже оповещают ранее проходивших службу в вооруженных силах мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Уже 10 августа они должны прибыть на сборы – на следующий день после выборов президента страны.

Об этом сообщает Telegram-канал российского военкора Семена Пегова.

В сообщении речь идет о том, что повестки получают жители Витебской области, которая находится на границе с Россией. Прибывших 10 августа на пункты сбора призывников в возрасте 25-35 лет, ранее служивших в армии, планируют отправить на 25-дневные учения. Журналисты указывают, что кампания по уведомлению о прибытии в военкоматы уже стартовалаЧитайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист.

Подчеркивается, что доподлинно неизвестно, мобилизация проводится по всей стране или же в приграничных с Россией областях.

Напомним, 29 июня сотрудники белорусских спецслужб задержали на своей территории 33 боевика ЧВК Вагнера, которых подозревают в совершении противоправных действий в Беларуси.

Ранее в России заявили, что данные граждане задержаны незаконно и потребовали от Беларуси их освободить. По словам посла РФ Дмитрия Мезенцева, нет доказательств о планах данных лиц совершать преступные действия.