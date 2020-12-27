Беларусь выдвинула Польше громкое обвинение

Поляки пытались склонить "шантажом, подкупом и угрозами" к сотрудничеству беларусов.
В Беларуси ошарашили заявлением о том, что польская контрразведка якобы пыталась завербовать беларусских дипломата и военного. Оба отказались от сотрудничества.
Об этом было рассказано в сюжете телеканала Беларусь 1. Утверждается, что поляки пытались склонить "шантажом, подкупом и угрозами" к сотрудничеству беларусов. Дипломат отказался от этого и его сразу же попросили покинуть беларусскую дипломатическую миссию в Польше.
Военному предлагали стать информатором. Он проходил в Польше языковые курсы и также отказался от работы на польские спецслужбы, после чего сообщил о ситуации властям Беларуси.
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Министерство иностранных дел Беларуси уже отреагировало на инциденты. В сюжете утверждается, что в Польше якобы признали попытки вербовки и "попытались замять скандал".
- Белорусский президент Александр Лукашенко 25 декабря заявил о задержании КГБ "банды Автуховича", которая, по его словам, готовила теракты в Беларуси и перевозила оружие через территорию Украины.
- В МИД Украины опровергли слова Александра Лукашенко и подчеркнули, что Киев выступает против терроризма, а сам белорусский глава государства пытается подобной риторикой запугать Беларусь.