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Беларусь выдвинула Польше громкое обвинение

27 декабря 2020, 22:58
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Поляки пытались склонить "шантажом, подкупом и угрозами" к сотрудничеству беларусов.

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Беларусь выдвинула обвинение Польше / "ВладТайм"

В Беларуси ошарашили заявлением о том, что польская контрразведка якобы пыталась завербовать беларусских дипломата и военного. Оба отказались от сотрудничества.

Об этом было рассказано в сюжете телеканала Беларусь 1. Утверждается, что поляки пытались склонить "шантажом, подкупом и угрозами" к сотрудничеству беларусов. Дипломат отказался от этого и его сразу же попросили покинуть беларусскую дипломатическую миссию в Польше.

Военному предлагали стать информатором. Он проходил в Польше языковые курсы и также отказался от работы на польские спецслужбы, после чего сообщил о ситуации властям Беларуси.

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Министерство иностранных дел Беларуси уже отреагировало на инциденты. В сюжете утверждается, что в Польше якобы признали попытки вербовки и "попытались замять скандал".

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