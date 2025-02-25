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"Беспроигрышная" сделка: ЕС сделал Украине свое предложение по полезным ископаемым

Анна Ярославская
25 февраля 2025, 11:04
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Евросоюз выступил с инициативой в тот момент, когда Трамп заявил, что Вашингтон близок к подписанию соглашения с Киевом о природных ресурсах.
Стефан Сежурне, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Стефан Сежурне заявил, что представил альтернативное предложение украинским чиновникам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

В понедельник, 24 февраля, Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение по "критически важным ресурсам". Это произошло как раз в тот момент, когда президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к подписанию соглашения с Киевом о правах на природные ресурсы.

Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что представил альтернативное предложение украинским чиновникам, с которыми встретился в Киеве во время визита Европейской комиссии, приуроченного к третьей годовщине полномасштабного вторжения России, пишет Politico.

"Украина может предоставить 21 из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, в рамках взаимовыгодного партнерства", — заявил Сежурне.

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"Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не потребуем сделки, которая не будет взаимовыгодной", - добавил он.

Издание отмечает, что Трамп предпринимает все более агрессивные попытки добиться от Украины прав на ее минеральные богатства, требуя до 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за поддержку Вашингтона Киева в отражении вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отказывался подписывать два проекта соглашений, предложенных администрацией Трампа, покольку условия слишком суровы.

"Я не подпишу то, за что придется расплачиваться 10 поколениям украинцев", — заявил Зеленский на пресс-конференции 23 февраля.

Однако в понедельник Трамп заявил , что "окончательная сделка очень близка" и что она будет включать "редкоземельные металлы и различные другие вещи".

"Украина располагает огромными запасами важнейших элементов и минералов — от лития до титана, которые имеют жизненно важное значение для производства современных технологий и пользуются большим спросом в глобальной гонке за ресурсами. У нее также имеются огромные запасы угля, а также нефти, газа и урана, но большая часть из них находится на территориях, находящихся под контролем России", - отмечает Politico.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Кратко о редкоземельных металлах в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение по редкоземельным металлам - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп "очень скоро" встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он [Трамп] хочет поскорее заключить соглашение о редкоземельных металлах и ожидает, что Зеленский подпишет его. Это будет правильно, учитывая сделанное для Киева налогоплательщиками из США", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в рамках соглашения о возможности Соединенных Штатов на разработку редкоземельных металлов в Украине американцы не получат право собственности на активы и не будут создавать для Киева новое долговое бремя. Новый подход должен обеспечить взаимную выгоду двух стран.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина и США уже в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимной добыче украинских полезных ископаемых ресурсов. Документ прорабатывается и согласовывается сторонами.

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