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Задержание российских боевиков: Беларусь срочно обратилась к Украине

30 июля 2020, 16:22

Состоялась встреча и.о. руководителя посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского с главой МИД РБ Владимиром Макеем.

беларусь, вагнер
В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот Беларусь 1

В посольстве Украины в Беларуси проинформировали об итогах встречи и.о. руководителя посольства Петра Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Как говорится в сообщении украинского посольства в Facebook, Беларусь проинформировала Украину о ситуации вокруг задержания российских боевиков и просила проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - рассказали украинские дипломаты.

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Также стороны обсудили подготовку к проведению запланированного на октябрь 2020 года в г. Гродно Третьего форума регионов Украины и Беларуси и сотрудничество в других сферах, в частности, топливно-энергетической.

Напомним, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из ЧВК Вагнер и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

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В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании Вагнер, а самых военных компаний в России юридически нет.

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