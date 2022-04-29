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"Большое разочарование, гнев и досада": Совбез ООН не смог остановить войну против Украины – Гуттериш

29 апреля 2022, 06:52

Совет безопасности ООН не принял ни одной резолюции по войне России против Украины.

Антониу Гуттериш
Совбез ООН не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить или остановить войну РФ против Украины - Гуттериш / president.gov.ua

Совет безопасности Организации объединенных наций не смог принять должных мер, чтобы предотвратить или остановить войну России против Украины. Неспособность Совбеза решить проблему стала большим разочарованием, досадой и гневом. При этом сама ООН осуществляла другие действия, направленные на помощь украинскому государству. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.

Как сообщает BBC, руководитель ООН признал, что Совбез оказался не способен ни предотвратить, ни остановить нападение РФ на Украину. Такая ситуация стала "источником большого разочарования, досады и гнева".

Читайте такжеКонгресс США хочет исключить Россию из Совбеза ООН — Axios"Позвольте мне быть предельно ясным: Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее", - отметил Гуттериш.

При этом указывается, что позже Гуттериш сказал – в то время, как Совет безопасности был скован в своих действиях, сама ООН смогла принять другие меры.

Известно, что в Совбез ООН входят 15 государств, которые должны обеспечивать мир и безопасность на планете. Россия – одно из 5 государств, которые являются постоянными представителями Совбеза и могут налагать вето на решения. Резолюция по войне РФ против Украины не была принята из-за позиции Москвы.

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В то же время Генассамблея ООН утвердила две резолюции: "Агрессия против Украины" и "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".

Кроме того, структуры Организации оказывают гуманитарную помощь районам, переселенцам и беженцам из Украины, пострадавшим от военной атаки российских войск.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул Организацию объединенных наций в отсутствии инициативности. Комментируя заявление ООН о готовности создать трехстороннюю комиссию для организации гуманитарных коридоров, он сказал, что международные институты оказались слабыми и вряд ли могут предпринимать реальные действия.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после ракетного удара Москвы по Киеву 28 апреля заявил, что Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН. Он призвал предоставить Украине больше оружия и оказать содействие в решении гуманитарных вопросов.

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ООН Совбез ООН война России и Украины Антониу Гуттериш
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