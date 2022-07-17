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Британия готова воевать с Россией, если она нападет на страну НАТО – командующий британских ВВС

17 июля 2022, 12:58

Воздушные силы Великобритании проводят учения, чтобы быть готовыми к сценарию отражения военной угрозы РФ, сказал Майк Уингстон.

ВВС Великобритании, войска РФ
Россия - это самая серьезная угроза безопасности для Великобритании и Европы - Уингстон / Коллаж Reuters

Самой серьезной угрозой для безопасности Британии и Европы является Россия. Лондон готов воевать с Москвой в том случае, если она нападет на одну из стран Североатлантического альянса. В Королевстве надеются, что такого сценария не произойдет, однако проводят учения, чтобы быть готовыми к возможной угрозе. Об этом заявил командующий Королевскими Военно-воздушными силами Майк Уингстон.

Как сообщает Sky news, британский военачальник отметил, что Россия становится все более агрессивной. Война против Украины стала важным уроком для всей Европы. Британские самолеты и пилоты проводят тренировки на случай военного противостояния со страной-агрессором.

Читайте такжеЧтобы подобраться к Славянску и Краматорску, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка Британии"Для меня нет сомнения, что Россия - это самая насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто гляньте на ее действия не только в Украине. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и имеющейся угрозе", - сказал он.

Также военный добавил, что Великобритания и страны-партнеры постоянно работают над подготовкой, которая должна обеспечить им "преимущество в ближнем бою". Лондон надеется, что конфликта можно будет избежать, однако если Россия развяжет агрессию против страны НАТО, готов прибегнуть к ответу.

"Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно лишь сдерживания, но если наступит день, когда Россия осуществит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы", - подчеркнул командующий британской авиацией Майк Уингстон.

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Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что нельзя допустить подписания плохо составленного мирного договора России и Украины. Иначе Москва может провести перегруппировку своих войск и пойти в новую атаку на украинское государство. По ее словам, следует добиться явной военной победы Киева.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что Украина обладает полным правом наносить удары по территории России. Глава британского военного ведомства отметил, что Лондон поддерживает такие контратаки Киева с применением оружия Запада.

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