Если будет "Минск" или "Мюнхен", Путин снова двинет свои войска на Украину – МИД Британии

Путин может перегруппировать свои войска и снова пойти в наступление - Трасс / Коллаж Reuters

Если произойдет подписание плохо составленного соглашения о мире между Украиной и Россией, Москве удастся провести перегруппировку своих сил и перейти к новому наступлению. Европа не может себе позволить еще одни Минские или Мюнхенские соглашения. Нужно добиться явной победы Киева, которая восстановит безопасность украинского государства. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В интервью Journal du Dimanche она сказала о том, что нового "Минска" быть не должно. Плохое соглашение приведет к новой военной атаке России против Украины.

Читайте такжеПутин намерен захватить большую часть Украины: США видят тяжелый конфликт самым вероятным сценарием"Мы все знаем, что плохо составленное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вновь перейти в наступление. Поэтому мы не можем позволить себе еще одно минское соглашение", - сказала она в ответ на вопрос о том, может ли быть новый договор, похожий на Мюнхенское соглашение.

Также Лиз Трасс подчеркнула, что Украина должна одержать явную победу, которая восстановить безопасность государства.

К слову, Мюнхенский сговор, или же Мюнхенское соглашение 1938 года, позволило нацистской Германии при одобрении Франции, Британии и поддержке Италии забрать себе Судетскую область – часть Чехословакии. Предполагалось, что это остановить Гитлера. Однако такой шаг не предотвратил Второй мировой войны.

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Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Запад задерживает поставки нужного для контрнаступления ВСУ оружия из-за того, что вооружений не хватает на складах. Они пополняются. После того как дефицит будет восполнен, техника отправится в Украине в течение одного или нескольких месяцев.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен допускает риск опасности перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. По его словам, Путину нужен такой сценарий, чтобы не допустить сближения Киева с ЕС и послевоенного восстановления украинского государства.

По мнению военного эксперта Олег Жданов, глава Кремля Владимир Путин намерен искать усиления для своей армии на войне против Украины. Как полагает полковник ВСУ, Путин попытается подключить к боевым действиями Беларусь и страны ОДКБ. Он потребует от них либо войск, либо военной техники для захвата Украины.

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