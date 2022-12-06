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Британские разведчики спрогнозировали, как РФ будет действовать после взрывов на "Энгельсе"

6 декабря 2022, 12:07
Британские офицеры напомнили, что "Энгельс" находится более чем в шести сотнях километров от подконтрольной Киеву территории Украины.
Великобритания, аэродром Энгельс
Британские разведчики спрогнозировали, как РФ будет действовать после взрывов на "Энгельсе" / https://ua.depositphotos.com и European Space Imaging

Генералитет армии страны-агрессора, России, будет пытаться найти "стрелочников"-офицеров, возложить на них ответственность за взрывы на авиабазе "Энгельс" и сурово их наказать. Такой прогноз содержится в очередной сводке, которую сотрудники военной разведки Великобритании опубликовали в Twitter.

В тексте говорится, что до вчерашнего дня "Энгельс" является основным оперативным аэродромом российской авиации дальнего действия на западе России (и, по предварительным оценкам, на нем базировалось более 30 тяжелых бомбардировщиков).

"Эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине. Дальняя авиация, вероятно, отреагирует, временно перебросив бомбардировщики на аэродромы рассредоточения. Российское командование, вероятно, попытается выявить и применить суровые санкции к российским офицерам, которые считаются ответственными за допущение инцидента", – говорится в сводке.

Британские разведчики спрогнозировали, как РФ будет действовать после взрывов на 'Энгельсе'

Британские офицеры напомнили, что "Энгельс" находится более чем в шести сотнях километров от подконтрольной Киеву территории Украины – гораздо "глубже", чем места, где происходили предыдущие аналогичные взрывы. По данным британцев, в результате взрыва в Энгельсе оказались повреждены два тяжелых бомбардировщика Ту-95, а от взрыва топливного бака в Дягилево (Рязанская область) погибли трое людей.

Подытоживая сказанное, британские разведчики отметили − бомбардировщики с пострадавшей авиабазы "Энгельс" оккупанты могут перебросить на другие аэродромы.

Взрывы на военной базе России в Энгельсе

Российские СМИ 5 декабря сообщили о том, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Согласно их информации, ударный БПЛА атаковал российские бомбардировщики. Вероятно, повреждены два военных самолета Ту-95.

Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.

Журналисты Spiegel на днях рассказали, что боевая авиация оккупантов России проводит тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали около двух десятков бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты утверждали, что ситуация указывает на возможную подготовку к масштабной атаке на Украину.

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