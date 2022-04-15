"Будет как с запуском спутников на батуте": Тука объяснил, почему экономика РФ выдерживает санкции

Георгий Тука объяснил, почему экономика РФ до сих пор выдерживает санкции/ Главред

Введенные против России санкции не имеют мгновенного эффекта. Поэтому не нужно расстраиваться, когда мы видим, что российская экономика всё еще работает и пока выдерживает эти ограничения.

То, что происходит в РФ сейчас на фоне санкций, является лишь началом процесса. Катастрофический вред, который понесет экономика страны-агрессора, неотвратим. Об этом заявил экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука во время чата на Главреде.

Тука напомнил, что в 2014 году США ввели против России санкции, которые коснулись, в частности, некоторых направлений использования высокотехнологичной продукции. Тогда россияне насмехались и шутили по этому поводу. При этом директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин даже заявлял, что россияне доберутся до Международной космической станции и без американцев.

"А Илон Маск тогда шутил: "На батуте скакать будете?". Как бы россияне не надували щеки, но за восемь лет Россия не запустила ни одного спутника, хотя они физически изготовлены и лежат на складах "Роскосмоса", но в них не хватает небольшого количества составляющих, в частности, некоторых чипов, которые производятся в США, и их также коснулись санкции. За восемь лет аналогов в рукожопий России не только не смогли создать, но и не смогли найти нигде в мире", – говорит Георгий Тука.

Санкции западных стран влияют и на возможности России изготавливать оружие, в частности ракеты, которыми она обвиняет Украину. Поэтому это неизбежно будет приводить к снижению интенсивности ведения боевых действий в Украине.

"И дело не только в ракетах, но и в навигационном оборудовании для аэрокосмических войск РФ, которое так же использует определенные электронные составляющие, которые Россия получала извне и на которые сейчас распространяются санкции. Навигационные приборы механизированных частей – так же. Устройства для управления крупными группировками вооруженных сил, которые основываются на использовании современной электроники – та же история", – рассказывает эксперт.

Также ранее Тука отмечал, что война России против Украины уже перешла на второй этап – теперь бои идут на Востоке и Юге Украинского государства. Тактика РФ и ее применение оружия будет отличным от того, что было раньше. В частности, российская армия еще активнее будет применять авиацию и ракеты.

Напомним, по словам Георгия Туки, имидж российской армии существенно изменился с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. От статуса "второй сильнейшей в мире" армия РФ опустилась до "сборища мародеров, насильников и убийц". Но украинцам не стоит расслабляться глядя видео раздробленной российской техники и плавающих в водоемах танков. Ведь если мы потеряем бдительность, РФ может ударить сильнее.

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