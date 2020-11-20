Бундестаг отказал в поддержке Северному потоку-2

Предложение праворадикальной АДГ не было поддержано в Бундестаге.
В Бундестаге большинством голосов отклонили предложение в поддержку газопровода Северный поток-2.
С соответствующей инициативой выступила партия Альтернатива для Германии, сказано в документах, опубликованных на сайте немецкого парламента.
Предложение праворадикальной АДГ было поддержано 83 депутатами, 556 депутатов проголосовали против и один воздержался.
В предложенном немецким парламентариям заявлении под названием Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2 заявлялось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы.
Кроме того, в заявлении был прописан призыв к федеральному правительству обеспечить скорейшее завершение строительства Северного потока-2.
В Бундестаге решили, что для завершения строительства газопровода не нужно принимать никаких дополнительных заявлений.
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Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки разъяснили порядок применения санкций против газопровода Северный поток-2. Отныне под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.
Северный поток-2: новости
- Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
- Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
- После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.