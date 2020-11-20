Бундестаг отказал в поддержке Северному потоку-2

В Бундестаге отказались поддержать Северный поток-2 / Reuters

В Бундестаге большинством голосов отклонили предложение в поддержку газопровода Северный поток-2.

С соответствующей инициативой выступила партия Альтернатива для Германии, сказано в документах, опубликованных на сайте немецкого парламента.

Предложение праворадикальной АДГ было поддержано 83 депутатами, 556 депутатов проголосовали против и один воздержался.

В предложенном немецким парламентариям заявлении под названием Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2 заявлялось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы.

Кроме того, в заявлении был прописан призыв к федеральному правительству обеспечить скорейшее завершение строительства Северного потока-2.

В Бундестаге решили, что для завершения строительства газопровода не нужно принимать никаких дополнительных заявлений.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки разъяснили порядок применения санкций против газопровода Северный поток-2. Отныне под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.

Северный поток-2: новости