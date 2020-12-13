Бункер Путина: Песков ответил на вопрос о секретной резиденции

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Президент Владимир Путин живет в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на слухи о том, что Путин перебрался жить "в бункер", передает РИА Новости.

По словам Пескова, президент РФ сейчас живет в Ново-Огареве, "собственно, где он жил и до пандемии". Песков также добавил, что оттуда Путин иногда приезжает в Кремль или отправляется в командировки.

Песков также рассказал, что президент РФ встретит Новый год с близкими, как он делает каждый год.

"Где он [Путин] будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", — сказал Песков.

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Ранее СМИ писали о том, что в Сочи на даче Путина сделали копию кабинета, который находится в главной резиденции российского лидера в Подмосковье.

Глава России находится на даче как минимум с конца лета, однако власти не сообщают об этом гражданам, поскольку считают, что в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 лидер должен находиться недалеко от Москвы.