"Было непросто, очень сложно": Байден похвалил Шольца за помощь Украине

Президент США отметил, что Берлин и Вашингтон (как союзники по НАТО) делают Североатлантический альянс гораздо сильнее и боеспособнее.

Олаф Шольц и Джо Байден / коллаж фото УНИАН

Поддержка Украины в войне против России Германией имеет огромное значение. Об этом президент США Джо Байден сказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время встречи в Белом доме, цитирует его телеканал CNN.

По словам руководителя Белого дома, Шольц все-таки активизировался и оказал критически важную военную помощь Украине, а также глубокую моральную поддержку украинцам.

"И вы привели к историческим изменениям дома — увеличению расходов на оборону и диверсификации российских источников энергии. Я знаю, что это было непросто, очень сложно для вас. Мы двигались в ногу в поддержке", — сказал Байден.

видео дня

Президент США отметил, что Берлин и Вашингтон (как союзники по НАТО) делают Североатлантический альянс гораздо сильнее и боеспособнее.

"Очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались в ногу, и что мы сделали возможным, чтобы мы могли дать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времени. Трансатлантическое партнерство находится в очень хорошей форме", — в ответ сказал канцлер ФРГ.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что первые немецкие танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, их передала Польша, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Известно, что последние несколько недель на польском полигоне в Свентошуве учились украинские экипажи.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Североатлантического альянса могут передать Вооруженным силам Украины два батальона немецких основных боевых танков Leopard 2 (62 единицы).

Вас также может заинтересовать: