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Быстро "стареют" органы: ученые обнаружили опасное последствие COVID-19

4 сентября 2021, 12:54

В исследовании специалистов приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19.

коронавирус
Ученые обнаружили опасное последствие COVID-19 / Фото Reuters

Американские ученые обнаружили, что органы людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и выжили, могут быстро "постареть".

Как сообщает The New York Times, в исследовании специалистов приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию болезни.

Отмечается, что у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.

А исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. По словам специалистов, это эквивалентно старению органа на 30 лет. Такого мнения один из авторов труда, доктор Зияд Аль-Али.

Наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, при этом пациенты были преимущественно белыми мужчинами возрастом около 68 лет.

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Ученые точно не знают, почему при коронавирусе именно почки так сильно повреждаются, однако предположили, что данный орган может обладать особой чувствительностью к различным воспалительным процессам в организме или к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек способны нарушать проблемы со свертываемостью крови, считают исследователи.

Читайте такжеВирусная нагрузка у Дельта-штамма коронавируса в 1000 раз больше - ГолубовскаяРанее сообщалось, коронавирус в Украине "помолодел", и все чаще в больницы стали попадать пациенты среднего и молодого возраста, у которых COVID-19 проходит в тяжелой форме, что не наблюдалось во время первой волны эпидемии.

Как рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, изменились и первые симптомы недуга.

По его словам, у пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью, отсутствуют такие признаки при инфицировании, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса.

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