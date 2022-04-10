"Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами"

Жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами" / коллаж фото ua.depositphotos.com

Оккупанты, которые с позором отступили из Киевской области, с территории Беларуси отправляли своим родным посылки с награбленными в Украине вещами. Об этом свидетельствует недавно опубликованный в Сети разговор пранкера, который прикинулся офицером ФСБ, с супругой оккупанта, которая рада награбленному и называет его "сувенирами из Украины".

В посылке от мужа-оккупанта, говорит женщина, находилось множество ценных вещей из нашей страны.

"Ну там цепочка была и сумка женская и другие вещи", - говорит женщина из РФ.

Читайте такжеЛитры водки и обращение к шаманам за помощью: СБУ выложила свежий перехват разговора оккупанта

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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