"Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами"

Женщина подтверждает, что получила от мужа-военнослужащего посылку из Беларуси. И даже оплатила собственными деньгами весь долгий процесс доставки.
Оккупанты, которые с позором отступили из Киевской области, с территории Беларуси отправляли своим родным посылки с награбленными в Украине вещами. Об этом свидетельствует недавно опубликованный в Сети разговор пранкера, который прикинулся офицером ФСБ, с супругой оккупанта, которая рада награбленному и называет его "сувенирами из Украины".
В посылке от мужа-оккупанта, говорит женщина, находилось множество ценных вещей из нашей страны.
"Ну там цепочка была и сумка женская и другие вещи", - говорит женщина из РФ.
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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.
Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.
"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.
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