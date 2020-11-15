Что и где контролируют войска РФ в Карабахе: опубликована карта

Россия ввела свои войска в Карабах / Reuters

Российские войска разместили наблюдательные посты по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Войска РФ уже развернули в Карабахе 25 наблюдательных постов.

Семь постов выставлено в Лачинском коридоре между Карабахом и Арменией, еще девять - в южной зоне ответственности (Степанакерт, Агдам, Лачин), десять - в северной (части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт).

Также в Степанакерте завершено развертывание командного пункта для управления своими войсками.

Кроме того, в Минобороны РФ также опубликовали карту расположения наблюдательных постов в Нагорном Карабахе.

Читайте такжеПеремирие в Карабахе: у Путина назвали главную ошибку Турции

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах