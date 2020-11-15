Что и где контролируют войска РФ в Карабахе: опубликована карта

Войска РФ уже развернули в Карабахе 25 наблюдательных постов.
Российские войска разместили наблюдательные посты по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Войска РФ уже развернули в Карабахе 25 наблюдательных постов.
Семь постов выставлено в Лачинском коридоре между Карабахом и Арменией, еще девять - в южной зоне ответственности (Степанакерт, Агдам, Лачин), десять - в северной (части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт).
Также в Степанакерте завершено развертывание командного пункта для управления своими войсками.
Кроме того, в Минобороны РФ также опубликовали карту расположения наблюдательных постов в Нагорном Карабахе.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
Автор: Алексей Тычина