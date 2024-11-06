Что изменится для Украины после победы Трампа: в Politico раскрыли детали

Президентство Дональда Трампа будет тяжелым, но не обязательно плохим для Украины и может потребовать изменения подхода Киева, говорится в статье Politico.

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Что изменится для Украины после победы Трампа / Коллаж Главред, фото: УНИАН, acebook.com/DonaldTrump,

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Реакция Зеленского на победу Трампа на выборах в США

К чему готовиться украинцам после победы Трампа

В Украине отреагировали на победу кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах президента, который в своей речи пообещал "остановить войны". Об этом сообщает Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду напомнил в социальных сетях о "замечательной встрече" с Трампом в сентябре и отметил его приверженность подходу "мир через силу". Однако Зеленский добавил: "Мы рассчитываем на дальнейшую двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах".

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В материале говорится, что несмотря на постоянное подчеркивание украинской власти на двухпартийной поддержке в США, перспектива победы Трампа создает значительное давление на Киев.

Отмечается, что с октября 2023 по апрель 2024 года Республиканская партия блокировала помощь Украине, что вынудило Киев истощить военный бюджет и потерять часть квалифицированных военных. Настроение в Киеве было мрачным, но решительным.

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, отметил в Facebook, что теперь Украине придется приспособиться к "миру Трампа".

"Я очень скептически отношусь к тому, что война закончится за 24 часа, как он обещал. Но скучать нам точно не придется", - подчеркнул он.

Непредсказуемость Трампа заставляет украинцев колебаться относительно его потенциального второго срока. Республиканец неоднократно заявлял о хороших отношениях с Путиным и критиковал Зеленского, называя его "самым большим продавцом в истории". В то же время Трамп также утверждал, что предупреждал Путина о возможности бомбардировок Москвы со стороны США в случае нападения на Украину.

Глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко придерживается умеренного оптимизма, отмечая, что в случае президентства Трампа Киеву необходимо будет пересмотреть свой подход.

"Я не думаю, что его президентство будет плохим для Украины - возможно, тяжелым, сложным, но не обязательно плохим. Трамп - прагматичный бизнесмен", который "мыслит категориями затрат и выгод", сказал Мережко в интервью POLITICO, имея в виду, что Украине нужно будет приложить немало усилий, чтобы убедить его продолжать поддерживать Киев.

Выборы президента США - что важно знать / Инфографика Главред

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Выборы в США - кто победил на выборах в США

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Брюсселе распространяется мнение, что победа Дональда Трампа на выборах в США станет своеобразным "шоком" для ЕС, который стимулирует объединение действий по поддержке Украины и заставит Европу взять на себя большую долю бремени войны. Такое мнение высказал основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн.

Американский политик Дональд Трамп, который объявил о своей победе на президентских выборах, пообещал прекратить все войны. Это заявление он сделал перед сторонниками в штабе в Палм-Бич, Флорида.

6 ноября The Hill сообщило, что Трамп, представитель от Республиканской партии, одержал победу на выборах в США. По прогнозам CNBC, он вскоре намерен позвонить российскому диктатору Путину, а в начале 2025 года начать переговоры о мире в Украине.

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