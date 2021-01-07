Цукерберг объяснил, за что и как надолго забанили Трампа в Facebook

Марк Цукерберг (справа) / Reuters

Действующему президенту США Дональду Трампу продлили блокировку в социальных сетях Facebook и Instagram как минимум на две недели.

Об этом основатель Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице этой социальной сети. По его словам, причиной блокировки стали беспорядки, которые произошли во время митинга сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января ‒ дня официальных результатов американских президентских выборов.

"Его решение использовать свою платформу для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у здания Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера мы удалили эти заявления, потому что полагали, что их эффект - и, вероятно, их цель - спровоцировать дальнейшее насилие", ‒ заявил Цукерберг.

Также Цукерберг рассказал, что главный приоритет США сейчас ‒ сохранить мир до инаугурации Джо Байдена, которая назначена на 20 января. Как минимум до этого времени Трамп будет лишен возможности публиковать посты в Facebook и Instagram. В компании Facebook опасаются, что он будет "использовать платформу для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства".

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Беспорядки в Вашингтоне: