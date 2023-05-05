УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Даже вороны должны были летать по пропускам": Жданов объяснил уязвимость Кремля перед атакой

Дмитрий Видоменко
5 мая 2023, 12:24 обновлено 5 мая, 12:30
58
Олег Жданов категорически убежден, что украино-российская война однозначно станет концом мифов о могуществе армии русских оккупантов.
Жданов, Кремль
Олег Жданов / коллаж фото УНИАН

Здание московского Кремля, которое расположено в самом сердце страны-агрессора, оказалась уязвимой к атакой беспилотниками. Такое мнение в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Да потому что снова сработал российский "авось". Россияне думали и думают до сих пор, что они – великие. Более чем уверен, что и расчеты могли проспать беспилотники, и никто всерьез не мог подумать, что дрон прилетит по Кремлю. Хотя дроны уже летали и в Шебекино – место, где находятся центр подготовки спецназа ФСБ, департамент Службы внешней разведки РФ и пункт постоянной дислокации частей Росгвардии. И там летал беспилотник! Причем он там полетал-покружил и улетел. Не известно, передавал он информацию или нет, может, он поснимал видео и улетел. Если бы Россия действительно была мощным государством, то после таких случаев в Москве даже вороны должны были летать по пропускам", ‒ сказал он.

Жданов категорически убежден, что украино-российская война однозначно станет концом мифов о могуществе армии русских оккупантов.

видео дня

"Нынешняя война однозначно станет разгромом российских мифов о "второй армии мира". И сейчас мы громим очередной миф – миф о непробиваемой российской ПВО. Как оказалось, российская ПВО дырявая, как решето", ‒ подытожил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удар беспилотников по Кремлю

В стране-агрессоре России 3 мая обвинили Украину в "попытке нанести удар по резиденции Путина и покушении на главу России".

В Сети появилось видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес по ней удар. Кремлевский рупор Песков уточнил, что главы РФ на тот момент в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Украины к удару по Кремлю.

По словам чиновника, инцидент может указывать на подготовку Москвы к масштабному теракту или же указывать на активизацию работы российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не атаковал ни Кремль, ни Путина. Как полагает Зеленский, обвинение в адрес Украины – сигнал отсутствия побед РФ на поле боя и провала плана, направленного на оккупацию украинского государства.

Смотрите видео о том, как неизвестный беспилотник нанес удар по Кремлю:

Вас могут заинтересовать такие новости:

Кремль Олег Жданов война России и Украины
Реклама

Главное за день

Patriot сбил гиперзвуковой Кинжал: ВСУ перехватывают "неуловимые" ракеты РФ – СМИ

Patriot сбил гиперзвуковой Кинжал: ВСУ перехватывают "неуловимые" ракеты РФ – СМИ

13:01 Украина
Ситуация в России близится к событиям 1917 года, Кремлю грозит переворот – Жданов

Ситуация в России близится к событиям 1917 года, Кремлю грозит переворот – Жданов

12:19 Украина
Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"

Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"

11:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:01

Patriot сбил гиперзвуковой Кинжал: ВСУ перехватывают "неуловимые" ракеты РФ – СМИ

12:56

"Контрнаступление уже началось": в Силах обороны прокомментировали "вбросы"Видео

12:35

"Иуда": вице-мисс Киева оскорбила Зеленского и ждет победы РоссииВидео

12:24

"Даже вороны должны были летать по пропускам": Жданов объяснил уязвимость Кремля перед атакойВидео

12:22

Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: в Кремле отреагировали на истерику Пригожина

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:19

Ситуация в России близится к событиям 1917 года, Кремлю грозит переворот – ЖдановВидео

11:56

Будут ли летом отключать свет: в "Укрэнерго" дали неожиданный прогнозВидео

11:35

РФ убила дочь известного отоларинголога: Лиза Невара скончалась в больнице после атаки на КраматорскВидео

11:23

Подрывы на железной дороге РФ могут продолжиться: разведка Британии объяснила о последствияхВидео

Реклама
11:13

Могут ли уволить с работы, если нет военного билета: ответ юристаВидео

11:12

Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте и объявил о "жесте доброй воли"Видео

10:49

Пошла борьба за власть в России после Путина, пауки начинают уничтожать друг друга – Пионтковский

10:46

Головоломка поставила в тупик 48% людей: нужно найти 5 отличий между картинками

10:45

Мощные взрывы и сильный пожар: на Кубани второй день подряд "бавовна" на НПЗВидео

10:27

Астрологи раскрыли тайну: названы 5 знаков зодиака, которые всегда говорят правду в лицоВидео

10:23

Евровидение-2023: букмекеры серьезно опустили Украину после первой репетиции TVORCHI в ЛиверпулеВидео

10:18

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить ПутинаЭксклюзив

10:12

"Не надо было начинать операцию": в Сети рассказали о большой ссоре Патрушева и Путина

10:08

Для части украинцев сделали новые правила получения пенсий: кто попал под переменыВидео

09:45

Резкий взлет цен и угроза "блэкаута": в Украине повышают тарифы на электроэнергию

Реклама
09:42

"Си Цзиньпин призвал военных быть готовыми": в США назвали два сценария Китая по Тайваню

09:20

Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

08:54

В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISWВидео

08:35

"Палача Мариуполя" Мизинцева назначили заместителем командира наемников Пригожина

08:22

Китай подыграл РФ: хочет вместе с Москвой "урегулировать" войну в Украине

08:19

Украина не может стоять за этой атакой на Кремльмнение

08:01

Гороскоп на сегодня 5 мая 2023: Ракам будет туго с финансами, а Девам пора на отдыхВидео

07:47

США сделали "все возможное": в Белом доме озвучили заявление о подготовке ВСУ к контрнаступлению

07:32

"Шойгу, Герасимов - твари": Пригожин взбесился и показал "гору" трупов "вагнеровцев"Видео

07:09

В боях за Украину погиб отец двоих детей из Волыни: он пошел на фронт добровольцем

06:38

Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

06:07

Почему атака на Кремль выглядит как инсценировкамнение

05:00

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

04:00

"Будет много жертв": РФ готовит жесткие теракты - таролог

03:20

Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкостиВидео

03:00

Эксперт рассказал, как ВСУ могут бороться с русской артиллериейВидео

02:33

Неистовая головоломка: только люди с впечатляющим IQ могут найти инопланетянина на свадебном фото

02:02

"Да, ее заклинило!": Волочкову подняли на смех за фото на Мальдивах

01:32

"У россиян сейчас большой депрессняк": Свитан объяснил, зачем РФ может ударить по БанковойВидео

01:05

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

Реклама
00:51

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

00:30

Мусиенко рассказал, насколько преимущество РФ в воздухе является критическим для УкраиныВидео

00:16

Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делатьВидео

04 мая, четверг
23:33

В Воздушных силах ВСУ рассказали, от чего у российских пилотов трясутся коленкиВидео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публично обратилась к украинскому героюВидео

23:17

Женщина кормила своим грудным молоком родную внучку: как такое получилось

23:07

Потерял управление: в центре Киева сбили BayraktarВидео

22:26

Частично потерял зрение: такого президента Владимира Зеленского в очках еще не виделиВидео

22:23

Все в дыму и огне, люди с иконами молятся прямо на улице: в РФ сильнейший пожар охватил целое село

22:06

"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасностьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять