"Даже вороны должны были летать по пропускам": Жданов объяснил уязвимость Кремля перед атакой

Олег Жданов категорически убежден, что украино-российская война однозначно станет концом мифов о могуществе армии русских оккупантов.

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Олег Жданов / коллаж фото УНИАН

Здание московского Кремля, которое расположено в самом сердце страны-агрессора, оказалась уязвимой к атакой беспилотниками. Такое мнение в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Да потому что снова сработал российский "авось". Россияне думали и думают до сих пор, что они – великие. Более чем уверен, что и расчеты могли проспать беспилотники, и никто всерьез не мог подумать, что дрон прилетит по Кремлю. Хотя дроны уже летали и в Шебекино – место, где находятся центр подготовки спецназа ФСБ, департамент Службы внешней разведки РФ и пункт постоянной дислокации частей Росгвардии. И там летал беспилотник! Причем он там полетал-покружил и улетел. Не известно, передавал он информацию или нет, может, он поснимал видео и улетел. Если бы Россия действительно была мощным государством, то после таких случаев в Москве даже вороны должны были летать по пропускам", ‒ сказал он.

Жданов категорически убежден, что украино-российская война однозначно станет концом мифов о могуществе армии русских оккупантов.

видео дня

"Нынешняя война однозначно станет разгромом российских мифов о "второй армии мира". И сейчас мы громим очередной миф – миф о непробиваемой российской ПВО. Как оказалось, российская ПВО дырявая, как решето", ‒ подытожил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удар беспилотников по Кремлю

В стране-агрессоре России 3 мая обвинили Украину в "попытке нанести удар по резиденции Путина и покушении на главу России".

В Сети появилось видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес по ней удар. Кремлевский рупор Песков уточнил, что главы РФ на тот момент в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Украины к удару по Кремлю.

По словам чиновника, инцидент может указывать на подготовку Москвы к масштабному теракту или же указывать на активизацию работы российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не атаковал ни Кремль, ни Путина. Как полагает Зеленский, обвинение в адрес Украины – сигнал отсутствия побед РФ на поле боя и провала плана, направленного на оккупацию украинского государства.

Смотрите видео о том, как неизвестный беспилотник нанес удар по Кремлю:

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