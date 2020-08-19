Демократическая партия США утвердила своего кандидата в президенты

Джо Байден и Дональд Трамп / коллаж Reuters

Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 бывшего вице-президента Джо Байдена.

Решение выдвинуть Байдена было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин, передает CBS News.

Проголосовать предлагали за двух кандидатов - за Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Как известно, президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего главного конкурента, кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена. Трампа готовы поддержать 46% американских граждан, принявших участие в социологическом исследовании.