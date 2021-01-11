Демократы собрали голоса для начала процедуры импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет резолюцию на голосование на этой неделе.
Сегодня демократы Палаты представителей США собрали достаточное количество голосов для того, чтобы объявить импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к протестам в Капитолии.
Резолюцию об импичменте подписали по меньшей мере 218 демократов, сообщает Politico.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет резолюцию на голосование на этой неделе, если Трамп не уйдет в отставку или вице-президент Майк Пенс не инициирует другие процессы его отстранения.
Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.
Автор: Екатерина Трохимчук