Демократы собрали голоса для начала процедуры импичмента Трампа

Демократы собрали подписи для импичмента Трампа / Фото Reuters

Сегодня демократы Палаты представителей США собрали достаточное количество голосов для того, чтобы объявить импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к протестам в Капитолии.

Резолюцию об импичменте подписали по меньшей мере 218 демократов, сообщает Politico.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет резолюцию на голосование на этой неделе, если Трамп не уйдет в отставку или вице-президент Майк Пенс не инициирует другие процессы его отстранения.

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