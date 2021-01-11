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Демократы собрали голоса для начала процедуры импичмента Трампа

11 января 2021, 20:30
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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет резолюцию на голосование на этой неделе.

Дональд Трамп
Демократы собрали подписи для импичмента Трампа / Фото Reuters

Сегодня демократы Палаты представителей США собрали достаточное количество голосов для того, чтобы объявить импичмент президенту Дональду Трампу за подстрекательство к протестам в Капитолии.

Резолюцию об импичменте подписали по меньшей мере 218 демократов, сообщает Politico.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет резолюцию на голосование на этой неделе, если Трамп не уйдет в отставку или вице-президент Майк Пенс не инициирует другие процессы его отстранения.

Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред:

  • 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
  • Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
  • В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
  • В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.

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