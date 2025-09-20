Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

На редких сохранившихся фотографиях мать Владимира Путина Мария Ивановна, как правило, отворачивает лицо от камеры.

Стала известна семейная тайна Владимира Путина / Коллаж Главред, фото Pexels/Vladimir Srajber, скриншот

Вы узнаете:

Мать Путина в юности потеряла глаз после грубого дебоша

Врачи были вынуждены удалить глаз из0за выходки ее будущего мужа

Мать будущего диктатора РФ Владимира Путина Мария Ивановна, в юности потеряла глаз после грубого дебоша с участием её будущего мужа, Владимира Спиридоновича Путина.

Российские журналисты-расследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в своей книге "Царь собственной персоной" поделились малоизвестной и шокирующей историей из молодости родителей Путина, сообщает Bild.

Драка между родителями Путина

Как утверждают авторы, событие произошло около 1928 года в селе Тургиново (Тверская область), когда 17-летняя Мария пригласила Владимира к себе в гости. Тот, однако, явился не один, а с друзьями. Девушка испугалась и не открыла ворота.

Молодые люди попытались силой попасть во двор — начали взламывать калитку вилами. Один из ударов случайно пришёлся ей в лицо, что привело к тяжёлой травме — врачи были вынуждены удалить глаз.

После этого мать Марии потребовала от юноши взять на себя ответственность и жениться на дочери, пригрозив подать в суд. Владимир согласился, и вскоре молодая пара уехала в Ленинград, где он устроился работать на завод.

Увечье на всю жизнь

На редких сохранившихся фотографиях Мария Ивановна, как правило, отворачивает лицо от камеры — вероятно, чтобы скрыть следы травмы.

/ Bild

Эта история резко расходится с тем образом семьи, который Владимир Путин публично описывал. В своих интервью он неоднократно подчеркивал, что никогда не видел отца пьяным и не слышал от него грубых слов, рисуя образ добропорядочной, спокойной семьи.

Грязные тайны Путина: что известно

В конце 1990-х годов, уже работая в Москве, Владимир Путин подыскивал отдельное жильё для встреч с любовницей. В решении этого вопроса ему помог Игорь Сечин — предприниматель и бывший заместитель председателя правительства, который на тот момент находился в подчинении у Путина.

Сечин предложил использовать квартиру, полученную им от государства, чтобы обеспечить конфиденциальность. Примечательно, что эта жилплощадь была значительно просторнее той, которую ранее предоставили самому Путину.

Этот момент, по некоторым данным, сильно задел будущего президента, поскольку поставил под сомнение иерархию и статус внутри их круга.

Ранее сообщалось о том, что любовница Путина закатила истерику в РФ. Мизулина заявила, что в террористической России состоялась очередная "голая вечеринка".

Напомним, ранее всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке Путина. Алиса Харчева снималась для эротического календаря к 58-му дню рождения Путина.

Ранее Главред писал, что Путин завел себе новую любовницу, которая младше него, как минимум в два раза. Гимнастку Кабаеву Путин якобы решил списать со счетов. Новая фаворитка Путины - общественная деятельница Катерина Мизулина.

