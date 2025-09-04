Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

Алена Кюпели
4 сентября 2025, 13:54
503
Мизулина, которая увела из семьи российского певца, возмутилась отсутствием семейный ценностей на концерте рэппера.
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина возмущена концертом/ коллаж: Главред, фото: t.me, Екатерина Мизулина

Кратко:

  • Что заявила Мизулина о Пугачевой
  • От чего у нее случилась истерика

Возможная любовница российского диктатора Путина Екатерина Мизулина, ради которой, поговаривают, он даже бросил Алину Кабаеву, закатила истерику из-за концерта российского рэппера Егора Крида.

Как пишут российские пропагандисты, Мизулина заявила, что в террористической России состоялась очередная "голая вечеринка". Таким образом она охарактеризовала концерт Крида на стадионе в подмосковных "Лужниках". Основанием для этого стали обращения родителей, обеспокоенных вызывающе одетыми танцовщицами на выступлении.

видео дня
Алла Пугачева
Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Тонкая" душа Мизулиной не выдержала такого "разврата" и закатила публичную истерику. Она также обратилась в прокуратуру, чтобы привести к ответственности певца.

Мизулина опубликовала на это новый пост, назвав концерт Крида "очередной провокацией и вызовом всему обществу в очень сложное время". "Попытка снова прощупать почву... Это уже не первый такой "шар". Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра - Пугачева с Галкиным в Москве. Вектор вполне понятен", - истерит Мизулина.

Егор Крид
Егор Крид оскандалился концертом/ instagram.com/egorkreed

В ответ на критику Егор Крид опроверг развратность танцевального номера на концерте и обвинил Мизулину в "обесценивании семейных ценностей". По его словам, она разрушила семью оголтелого певца-путиниста Shaman, который развелся со своей женой и теперь на публичных мероприятиях появляется с Мизулиной.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.

А также диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:41Синоптик
"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

13:14Мир
Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Последние новости

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

14:41

Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передачеВидео

14:22

Украина может взорвать "ямальский крест": прогноз дальнобойных ударов по РФ

14:20

Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

13:58

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
13:54

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

13:41

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

Реклама
12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

Реклама
11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

10:59

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

10:55

Китайский гороскоп на завтра 5 сентября: Лошадям - несчастье, Петухам - переживания

10:51

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

10:45

Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

10:26

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

10:19

Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

10:09

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:04

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

10:02

"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

09:20

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвымнение

09:16

Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

После важного решения о жизни Брюса Уиллиса: появились новости

08:18

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

08:07

Оккупанты повесили триколоры на окраинах Купянска: что на самом деле происходит

06:56

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:22

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украинымнение

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя СвободыВидео

04:34

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Реклама
03:31

Универсальная стильная прическа за одну минуту: бьюти-лайфхак для экономии времени

02:30

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

02:05

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

01:30

У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

01:03

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

00:08

Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

03 сентября, среда
23:55

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

23:23

Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

23:13

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

23:09

В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять