Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

Мизулина, которая увела из семьи российского певца, возмутилась отсутствием семейный ценностей на концерте рэппера.

Екатерина Мизулина возмущена концертом/ коллаж: Главред, фото: t.me, Екатерина Мизулина

Что заявила Мизулина о Пугачевой

От чего у нее случилась истерика

Возможная любовница российского диктатора Путина Екатерина Мизулина, ради которой, поговаривают, он даже бросил Алину Кабаеву, закатила истерику из-за концерта российского рэппера Егора Крида.

Как пишут российские пропагандисты, Мизулина заявила, что в террористической России состоялась очередная "голая вечеринка". Таким образом она охарактеризовала концерт Крида на стадионе в подмосковных "Лужниках". Основанием для этого стали обращения родителей, обеспокоенных вызывающе одетыми танцовщицами на выступлении.

Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Тонкая" душа Мизулиной не выдержала такого "разврата" и закатила публичную истерику. Она также обратилась в прокуратуру, чтобы привести к ответственности певца.

Мизулина опубликовала на это новый пост, назвав концерт Крида "очередной провокацией и вызовом всему обществу в очень сложное время". "Попытка снова прощупать почву... Это уже не первый такой "шар". Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра - Пугачева с Галкиным в Москве. Вектор вполне понятен", - истерит Мизулина.

Егор Крид оскандалился концертом/ instagram.com/egorkreed

В ответ на критику Егор Крид опроверг развратность танцевального номера на концерте и обвинил Мизулину в "обесценивании семейных ценностей". По его словам, она разрушила семью оголтелого певца-путиниста Shaman, который развелся со своей женой и теперь на публичных мероприятиях появляется с Мизулиной.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

