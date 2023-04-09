Дипломат спрогнозировал, подтолкнет ли суд Трампа снова баллотироваться в президента США

Суд для Дональда Трампа, говорит Владимир Огрызко, может стать новым стимулом для того, чтобы тот снова баллотировался в президенты США.

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Владимир Огрызко и Дональд Трамп / коллаж фото УНИАН

Ситуация с уголовным делом и судом над бывшим президентом США Дональдом Трампом усилит его желание выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

Об этом в интервью Главреду сказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Мне кажется, что да. Если он примет такое решение (он уже делал предварительные заявления и сказал, что подтвердит это позже, когда именно – мы не знаем), на фоне того, что его главный конкурент сейчас в таком нокдауне, это может простимулировать Байдена на более решительные шаги. Несмотря на то, что могут быть объективные проблемы со здоровьем (ведь Байден уже пожилого возраста), это для него будет дополнительным стимулом, чтобы баллотироваться на второй срок", ‒ сказал специалист.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

В чем обвиняют Дональда Трампа

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате 130 тысяч долларов за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

По версии следствия, Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" относительно ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.

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