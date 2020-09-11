"Дипломатическая война": как досматривали авто посла Украины на границе Беларуси

На границе Беларуси досмотрели авто посла Украины / n1.by

Белорусские пограничники провели досмотр автомобиля, на котором посол Украины в Беларуси Игорь Кизим возвращался в Минск.

На опубликованном видео запечатлено, как белорусские пограничники на пункте пропуска попросили украинского дипломата открыть багажник, сообщает белорусский портал Тut.by.

В свою очередь Кизим сообщил, что такие действия не предусмотрены Венской конвенцией.

"Вы сейчас делаете очень плохой шаг, я буду писать ноту. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?", - предупредил излишне ретивых белорусских пограничников посол Украины.

В итоге Кизим подчинился незаконному требованию белорусских пограничников и открыл багажник своего авто для досмотра.

ГПК сообщает, что инцидент случился 5 сентября в пункте пропуска Новая Гута.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, который следует вместе с этими лицами, освобождается от досмотра. Он может быть досмотрен лишь в случае, если есть серьезные основания предполагать, что в нем содержатся предметы иные, чем предназначенные для личного пользования и ввоз которых запрещен законами и правилами государства пребывания или которые подпадают под его карантинные законы и правила. Такой досмотр должен производиться в присутствии соответствующего консульского должностного лица или члена его семьи.

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Напомним, Игорь Кизим отправился в Минск после консультаций в МИД.

По словам дипломата, дальнейшее развитие беларуско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов. Он подчеркнул, что важная составляющая - дальнейшее развитие событий в Беларусий в связи с массовыми акциями протестов.