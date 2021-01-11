Дуров назвал уязвимое место Apple и посоветовал перейти на Android

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на блокировку социальной сети Parler.
Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на удаление из магазинов App Store и Google Play социальной сети Parler, которую использовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа. По его словам, компания Apple может ограничить свободу пользователей.
"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — высказался Дуров в своем блоге.
В то же время на Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы, добавил основатель Telegram.
Он призвал пользователей переходить на эту платформу с iOS, чтобы "сохранить доступ к свободному потоку информации".
Также Дуров уточнил, что команда мессенджера работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari.
Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.
Последние события в США – о чем сообщалось ранее:
- 10 января социальную сеть Parler удалили из магазина App Store. Такое решение приняла компания Apple на фоне беспорядков в Вашингтоне.
- 9 января в компании Google объявили о блокировке в своем магазине популярного среди сторонников Дональда Трампа приложения Parler.
- 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
- Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок.
- 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.