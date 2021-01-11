Дуров назвал уязвимое место Apple и посоветовал перейти на Android

Дуров назвал уязвимое место Applе и посоветовал перейти на Android / Novator.io

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на удаление из магазинов App Store и Google Play социальной сети Parler, которую использовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа. По его словам, компания Apple может ограничить свободу пользователей.

"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — высказался Дуров в своем блоге.

В то же время на Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы, добавил основатель Telegram.

Он призвал пользователей переходить на эту платформу с iOS, чтобы "сохранить доступ к свободному потоку информации".

Также Дуров уточнил, что команда мессенджера работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari.

Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

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