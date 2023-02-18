УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Экс-депутат Госдумы рассказал, как будет происходить демонтаж путинской системы в РФ

18 февраля 2023, 01:35
По словам Пономарева, в случае, если путинский режим сменится либеральным, то в России не случится ни демилитаризации, ни деимпериализации.
Пономарев, Путин
Как будет происходить демонтаж путинской системы в РФ: прогноз Ильи Пономарева / ua.depositphotos.com

Если после поражения России в войне демонтажем путинской системы будут заниматься русские либералы, то страна-агрессор будет гнить еще десятки лет ‒ и с непредсказуемым результатом. Об этом в интервью Главреду сказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

"Проигрыш [Россия в войне ‒ Главред] безальтернативен – в этой ситуации ничего другого быть не может. Другое дело, в какой форме он будет, и насколько это будет осознано населением. Грубо говоря, наша власть будет заинтересована в том, чтобы провести страну через процесс демилитаризации, покаяния, примирения с Украиной и международным сообществом. То есть возврата в семью цивилизованных государств примерно по тому сценарию, который проходила Германия после 1945 года", ‒ сказал он.

видео дня

По словам Пономарева, в случае, если путинский режим сменится либеральным, то не произойдет ни демилитаризации, ни деимпериализации России.

"Если же это будет либеральная элита, то они скажут, что деоккупировали Украину, поставили в этом вопросе точку, а больше мы ничего и не обещали. Допустим, золотовалютные резервы на Западе арестованы, направили их в Украину, но больше никому ничего не должны, развиваемся своим путем. Тут тогда не произойдет ни демилитаризации, ни деимпериализации России, ни освобождения регионов и возврата России в нормальный путь развития. Тогда это будет означать еще десятилетия гниения с непредсказуемым результатом. И "империя", и ее агрессия в этой ситуации могут вернуться", ‒ сказал он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

Другие прогнозы о развале России:

Владимир Путин Илья Пономарев распад России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:35

Экс-депутат Госдумы рассказал, как будет происходить демонтаж путинской системы в РФ

00:51

Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

00:43

Гороскоп на март 2023: что ждет Раков в работе, любви и финансахВидео

00:30

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательствоВидео

17 февраля, пятница
23:45

Польша рассматривает вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 - ДудаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:11

Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дняВидео

23:04

Упорство ВСУ и огромная поддержка НАТО поможет Украине выиграть эту войну - СтолтенбергВидео

22:52

Состояние здоровья Елены Зеленской ухудшилось: "Я не хочу быть жертвой"Видео

22:52

Ленивые, но умные хозяйки всегда трясут яйца перед варкой: зачем они так делаютВидео

Реклама
22:38

"Судороги схватили": Путин устроил "пляски" ногами на встрече с ЛукашенкоВидео

22:11

СМИ удивили цифрами потерь оккупантов за последние недели войныВидео

21:58

Макрон удивил всех заявлением о переговорах с РоссиейВидео

21:54

"Парик не забудьте": люди сочувствуют лысеющей Волочковой

21:50

Актер из сериалов Моя прекрасная няня и Папины дочки обвинен в педофилии

21:21

Для Украины снимают табу по поставкам дальнобойных ракет - ЗеленскийВидео

20:38

Россию сильно встряхнуло: в стране зафиксировали мощное землетрясениеВидео

20:01

Зачем лавровый лист добавляют в чай: шикарный рецепт из СССРВидео

19:49

Мисс Украина-Вселенная раскрыла правду про "бандитскую" пулю, которая попала в ее машину

19:27

"Роль Кадырова сильно снизилась": Пономарев рассказал, чего панически боится чеченский диктаторВидео

19:20

Он пытается захватить соседние страны и травит ядами противниковмнение

Реклама
19:17

Россия без Путина: Пономарев рассказал, кто может занять его место и что это значит для УкраиныВидео

19:00

Мы должны победить "Путинов": Зеленский предупредил мир о российской агрессииВидео

19:00

Гороскоп на завтра 18 февраля 2023: Близнецам – информация, Стрельцам – расслабление, Рыбам – мечты

18:35

"Все должны сделать это": Шольц призвал партнеров дать Украине танки прямо сейчасВидео

18:33

Украина получила от Франции противотанковые ракетные комплексы Akeron: как они помогут на фронтеВидео

18:25

Игорный бизнес присоединился к инициированному правительством исследованию по игровой зависимости реклама

18:10

"После этой войны на Донбассе ничего живого не будет": Зеленский заявил о победе в ближайший годВидео

18:05

5 "несъедобных" вещей, которые ели советские дети тайком от родителей

17:51

Успехов будет пруд пруди: самые удачливые знаки зодиака в 2023 годуВидео

17:39

"Хочу, чтобы россияне осознали свою ответственность": Клаус Майне рассказал о поддержке УкраиныВидео

17:38

Копия мама: Маша Ефросинина показала взрослую дочьВидео

17:18

"Бедный дедуля, что за чучело": 77-летняя мать Наташи Королевой шокировала россиян фото с мужемВидео

17:14

Почему нельзя взбивать пюре блендером - блюдо будет безвозвратно испорчено

17:10

Зачем хозяйки ставят соду под кровать: навсегда забудете о серьезной проблеме

17:08

Настя Каменских впервые публично обратилась к Потапу после слухов о разводе

17:06

"Есть большие риски": Путин рассчитывает, что мир устанет от войны – ЗеленскийВидео

16:45

Какие повестки вручают в Украине и где их могут выдать: простые и ясные ответыВидео

16:40

Сможет ударить по объектам "двойного назначения" РФ: эксперт заявил о важности ракет Storm Shadow для Украины

16:34

Морозов больше не будет: синоптики рассказали, когда Украину накроет сильнейшее потеплениеВидео

16:15

Тайна советской канистры: почему ее делали с тремя ручками

Реклама
16:08

"Она горбатая, горб огромный": Соседов взъелся на "больную" ПугачевуВидео

16:00

"Танки – максимум через месяц": в ОП сказали, когда Украина может получить самолеты и дальнобойные ракетыВидео

16:00

Старый хищник все еще кусается: как сейчас выглядит обаятельный Волк из сериала Десятое королевство

16:00

Как сделать авокадо мягким, если фрукт необходим уже сейчасВидео

15:44

Россия стянула к границе с Сумской областью 10 тысяч военных - The TimesВидео

15:33

"Патриот" создали в противовес "Вагнеру": Пономарев рассказал о провальной идее ШойгуВидео

15:27

Популярная российская актриса поддержала Лию АхеджаковуВидео

15:07

"Выбрал не ту дорогу, стал предателем": отец Александра Реввы облил помоями сынаВидео

15:01

Факты, о которых нельзя было говорить: Комаров озвучил подробности документального проекта "Год"Видео

14:42

Освобождение Крыма предусматривает 4 аспекта: на полуострове меняются настроения – ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять