Экс-депутат Госдумы рассказал, как будет происходить демонтаж путинской системы в РФ

По словам Пономарева, в случае, если путинский режим сменится либеральным, то в России не случится ни демилитаризации, ни деимпериализации.

Как будет происходить демонтаж путинской системы в РФ: прогноз Ильи Пономарева / ua.depositphotos.com

Если после поражения России в войне демонтажем путинской системы будут заниматься русские либералы, то страна-агрессор будет гнить еще десятки лет ‒ и с непредсказуемым результатом. Об этом в интервью Главреду сказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

"Проигрыш [Россия в войне ‒ Главред] безальтернативен – в этой ситуации ничего другого быть не может. Другое дело, в какой форме он будет, и насколько это будет осознано населением. Грубо говоря, наша власть будет заинтересована в том, чтобы провести страну через процесс демилитаризации, покаяния, примирения с Украиной и международным сообществом. То есть возврата в семью цивилизованных государств примерно по тому сценарию, который проходила Германия после 1945 года", ‒ сказал он.

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По словам Пономарева, в случае, если путинский режим сменится либеральным, то не произойдет ни демилитаризации, ни деимпериализации России.

"Если же это будет либеральная элита, то они скажут, что деоккупировали Украину, поставили в этом вопросе точку, а больше мы ничего и не обещали. Допустим, золотовалютные резервы на Западе арестованы, направили их в Украину, но больше никому ничего не должны, развиваемся своим путем. Тут тогда не произойдет ни демилитаризации, ни деимпериализации России, ни освобождения регионов и возврата России в нормальный путь развития. Тогда это будет означать еще десятилетия гниения с непредсказуемым результатом. И "империя", и ее агрессия в этой ситуации могут вернуться", ‒ сказал он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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