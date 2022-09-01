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Экс-депутат Госдумы РФ дал прогноз, распадется ли Россия на десятки государств

1 сентября 2022, 21:02

При этом Илья Пономарев признал, что некоторые нынешние регионы Российской Федерации с высокой вероятностью будут хотеть обособляться от Москвы.

Пономарев, распад России
Экс-депутат Госдумы РФ дал прогноз, распадется ли Россия на десятки государств / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Экс-депутат Госдумы РФ и известный оппозиционер Илья Пономарев оценил вероятность того, что Россия распадется на десятки государств. Об этом сообщает портал "Радио НВ".

"Есть разные отношения к этому. Был такой форум, где были разные сепаратисты, у которых есть такое мнение о многих разных государствах. По-моему, это не очень вероятный сценарий. Во-первых, я не вижу сейчас предпосылок для этого. Многие регионы являются преимущественно получателями помощи от центра, а не донорами. И для них такое обособление может быть очень тяжелым и даже опасным", — сказал он.

В целом ему кажется сценарий распада РФ маловероятным. При этом Пономарев признал, что некоторые регионы РФ с высокой вероятностью будут хотеть обособляться и идти как самостоятельное, независимое государство.

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"Например, Чечня — Ичкерия: очень вероятно, что они выберут такой путь. Но это не станет правилом", — предположил Пономарев.

По его словам, жители регионов должны будут сами определиться, хотят ли они существовать внутри России.

Напомним, ранее известный социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман в ответ на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказал, что на данный момент сложно спрогнозировать, кто именно станет преемником кремлевского диктатора.

Ранее главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

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