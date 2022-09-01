Экс-депутат Госдумы РФ дал прогноз, распадется ли Россия на десятки государств

При этом Илья Пономарев признал, что некоторые нынешние регионы Российской Федерации с высокой вероятностью будут хотеть обособляться от Москвы.
Экс-депутат Госдумы РФ и известный оппозиционер Илья Пономарев оценил вероятность того, что Россия распадется на десятки государств. Об этом сообщает портал "Радио НВ".
"Есть разные отношения к этому. Был такой форум, где были разные сепаратисты, у которых есть такое мнение о многих разных государствах. По-моему, это не очень вероятный сценарий. Во-первых, я не вижу сейчас предпосылок для этого. Многие регионы являются преимущественно получателями помощи от центра, а не донорами. И для них такое обособление может быть очень тяжелым и даже опасным", — сказал он.
В целом ему кажется сценарий распада РФ маловероятным. При этом Пономарев признал, что некоторые регионы РФ с высокой вероятностью будут хотеть обособляться и идти как самостоятельное, независимое государство.
"Например, Чечня — Ичкерия: очень вероятно, что они выберут такой путь. Но это не станет правилом", — предположил Пономарев.
По его словам, жители регионов должны будут сами определиться, хотят ли они существовать внутри России.
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