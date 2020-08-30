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Эксцесс отравителей: эксперт объяснил, почему Навальный остался жив

30 августа 2020, 11:55

Смерть Алексея Навального из-за отравления была реальной, считает Борис Жуйков.

Алексей Навальный на митинге перед своими сторонниками
Алексей Навальный / Reuters

Доктор химических наук Борис Жуйков прокомментировал ситуацию вокруг отравления в России оппозиционера Алексея Навального.

Как подчеркнул он в эфире Эхо Москвы, отравители Навального не смогли рассчитать достаточную дозу вещества, которая привела бы к смерти оппозиционера.

Он пояснил, что небольшое количество вещества неспособно убить человека, в то время как уменьшается вероятность найти яд в организме жертвы.

"Отравителям Навального было очень трудно угадать дозу. Можно было дать с запасом в 30-100 раз больше, как в последнем случае с Литвиненко, но тогда вещество намного легче было бы обнаружить. Трудно было и угадать, когда будет введен антидот атропин. Очевидно, что действовали из соображения "уж как получится". И смерть, и просто тяжелое отравление были вполне возможны", – отметил эксперт.

Жуйков также указал на то, что при попадании большего количества вещества в организм жертвы – результат может быть смертельным, но яд потом легче обнаружить.

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Напомним, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию.

новости России Алексей Навальный отравление Навального
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