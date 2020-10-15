Эксперт назвал условие краха Лукашенко

Судьба Лукашенко может зависеть от участи режима Путина, полагает эксперт.
Российский социолог и публицист Игорь Эйдман, который живет в Берлине, опасается, что президент Беларуси Александр Лукашенко может пасть только после краха режима президента РФ Владимира Путина.
Глава России может поддерживать Лукашенко или пойти на аншлюс Беларуси, а потом вместо нынешнего белорусского лидера поставить там своего чиновника, рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Apostrophe TV.
По словам собеседника, после возможного аншлюса и замены Лукашенко белорусов ничего хорошего не ждет, поскольку они вместо одной диктатуры получат другую.
"…У меня даже есть такое опасение, что он (Лукашенко – Ред.) может пасть только в случае, когда падет режим Путина…", – сказал Эйдман.
- Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента 2020. Когда появились первые результаты, согласно которым якобы с огромным отрывом на выборах лидировал Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста.
- Оппозиция Беларуси обвинила власть в массовых фальсификациях. Силовики применяли силу против участников акций протеста, появилась первая жертва, было много задержанных и пострадавших.
- Ряд стран Запада осудили насилие против протестующих и не признали выборы в Беларуси, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой в избирательной гонке.
- Позже прошла тайная инаугурация Лукашенко. Западные страны не признали его легитимным президентом. Президентские полномочия Лукашенко перестанут действовать 5 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк