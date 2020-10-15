Эксперт назвал условие краха Лукашенко

Александру Лукашенко может грозить крах после падения режима Владимира Путина, предупредил социолог / УНИАН

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман, который живет в Берлине, опасается, что президент Беларуси Александр Лукашенко может пасть только после краха режима президента РФ Владимира Путина.

Глава России может поддерживать Лукашенко или пойти на аншлюс Беларуси, а потом вместо нынешнего белорусского лидера поставить там своего чиновника, рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Apostrophe TV.

По словам собеседника, после возможного аншлюса и замены Лукашенко белорусов ничего хорошего не ждет, поскольку они вместо одной диктатуры получат другую.

"…У меня даже есть такое опасение, что он (Лукашенко – Ред.) может пасть только в случае, когда падет режим Путина…", – сказал Эйдман.