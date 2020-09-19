Эксперт объяснил, зачем Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом

Александр Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом, чтобы представить национальную революцию в Беларуси в виде путча, организованного ЦРУ, полагает Андрей Илларионов / УНИАН

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом, чтобы представить национальную революцию в своей стране в виде военно-фашистского путча, который организовало американское Центральное разведывательное управление.

Видимо, белорусский лидер или его пиарщики решили поиграть в Сальвадора Альенде (президент Чили, который погиб в результате военного переворота), рассказал старший научный сотрудник американского Института Катона и президент московского Института экономического анализа Андрей Илларионов на чате в Главреде.

По словам собеседника, до Лукашенко из президентов, кажется, только Альенде брал в руки автомат.

"Идея этого балаганного шоу заключалась в том, чтобы представить национальную революцию в Беларуси в виде "военно-фашистского путча, организованного ЦРУ" – именно так писали в 1973 году о штурме Дворца Монеда в Сантьяго", – поделился эксперт.

Илларионов добавил, что Альенде погиб в дворце, а Лукашенко с незаряженным автоматом в руках показал, что он банальный клоун.

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