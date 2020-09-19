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Эксперт объяснил, зачем Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом

19 сентября 2020, 12:00

Лукашенко с автоматом засняли с конкретной целью, считает эксперт.

Илларионов полагает, что Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом, чтобы представить национальную революцию в Беларуси в виде путча, организованного ЦРУ – Лукашенко новости
Александр Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом, чтобы представить национальную революцию в Беларуси в виде путча, организованного ЦРУ, полагает Андрей Илларионов / УНИАН

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом, чтобы представить национальную революцию в своей стране в виде военно-фашистского путча, который организовало американское Центральное разведывательное управление.

Видимо, белорусский лидер или его пиарщики решили поиграть в Сальвадора Альенде (президент Чили, который погиб в результате военного переворота), рассказал старший научный сотрудник американского Института Катона и президент московского Института экономического анализа Андрей Илларионов на чате в Главреде.

По словам собеседника, до Лукашенко из президентов, кажется, только Альенде брал в руки автомат.

"Идея этого балаганного шоу заключалась в том, чтобы представить национальную революцию в Беларуси в виде "военно-фашистского путча, организованного ЦРУ" – именно так писали в 1973 году о штурме Дворца Монеда в Сантьяго", – поделился эксперт.

Илларионов добавил, что Альенде погиб в дворце, а Лукашенко с незаряженным автоматом в руках показал, что он банальный клоун.

Читайте такжеЛукашенко объяснил, почему появился на людях с автоматом"Поэтому эта театральная постановка продемонстрировала уровень адекватности сценаристов данного действа, как и исполнителя его главной роли", – сказал собеседник.

  • Напомним, в Беларуси после президентских выборов, которые прошли 9 августа, начались массовые акции протеста. Белорусская оппозиция страны и ее сторонники не верят в то, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом.
  • Ряд стран мира, в частности и Украина, не признали выборы президента Беларуси 2020, однако Лукашенко сказал, что не отдаст власть.
  • Во время одной из акций протеста в Минске колонна протестующих подошла к Дворцу Независимости, который является резиденцией президента. Тогда Лукашенко доставили во дворец на вертолете и засняли на видео с автоматом.

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