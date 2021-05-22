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Эксперт рассказал, как в США выступили против Байдена и за Украину по СП-2

22 мая 2021, 05:34
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В США неоднозначно отреагировали на отказ администрации Байдена от санкций против СП-2, утверждает Андрей Пионтковский.

Украина,флаг
Истеблишмент США на стороне Украины в ситуации с санкциями против СП-2, - политолог / УНИАН

Официальный Вашингтон продолжает выступать против реализации газопровода Северный поток-2, однако администрация Байдена вынуждена была пойти на уступки Германии с целью восстановления трансатлантического сотрудничества. При этом многие американские политики подвергли критике такое решение. Политический истеблишмент Штатов продолжает поддерживать Украину. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Блинкен подчеркнул негативное отношение США к газопроводу Северный поток-2 и после встречи с Лавровым. Вашингтон выступает против трубопровода, однако стремится к восстановлению сотрудничества с Германией.

"Блинкен в этом вопросе был противоречив, он все время подчеркивал, что ему очень важно восстановление трансатлантического единства. И хотя Америка принципиально против этого проекта, Блинкен подтвердил это после встречи с Лавровым, тем не менее, он как бы не хотел обижать такого важного партнера по трансатлантическому единству, как Меркель", - объяснил политолог.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

Также он добавил, что многие в США критикуют решение Белого дома по отказу от санкций против СП-2. Несмотря на ситуацию с российским газопроводом, которая сложилась для Украины, американские политические элиты по-прежнему поддерживают украинское государство.

"Это не лучшее решение для Украины, очень многие в США его осуждают, мягко говоря. Сенатор от Республиканской партии Круз обвинил Байдена в том, что он прямо идет в постель к врагу, к Путину. Это показательно. Сенатор от демократов Менендес тоже осудил это решение, Джон Хербст, бывший посол США в Украине, тоже отрицательно высказался по этому поводу. Так что настроения истеблишмента, deep state, остаются сильно проукраинскими, это хорошая новость, если первую считать плохой", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Северный поток-2 новости

  • Накануне предоставления Государственным департаментом США доклада Конгрессу по санкциям против СП-2, американское информагентство Axios сообщило о намерении администрации Байдена отказаться от ряда санкций в отношении газопровода.
  • Речь шла о нежелании Белого дома запускать ограничения против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского трубопровода, и ее гендиректора Матиаса Варнига. Причиной такого решения издание назвало планы США по восстановлению сотрудничества с ФРГ. Позже такую же версию изложили и журналисты немецкого информагентства Reuters.
  • В свою очередь, издание Politico со ссылкой на свои источники указало, что США намерены продолжить санкционную политику против СП-2, и планируют ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве трубопровода.
  • Глава МИД Германии Хайко Маас позже подтвердил, что США действительно отказываются от санкций против Nord Stream 2 AG и Матиаса Варнига.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение Вашингтона по СП-2 отвечает американским национальным интересам.
  • Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки в оправдание заявила, что Северный поток-2 завершен на 95%, поэтому у США не было возможности остановить проект.

новости США Северный поток-2 Андрей Пионтковский новости Украины
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