Эксперт рассказал, как в США выступили против Байдена и за Украину по СП-2

Истеблишмент США на стороне Украины в ситуации с санкциями против СП-2, - политолог / УНИАН

Официальный Вашингтон продолжает выступать против реализации газопровода Северный поток-2, однако администрация Байдена вынуждена была пойти на уступки Германии с целью восстановления трансатлантического сотрудничества. При этом многие американские политики подвергли критике такое решение. Политический истеблишмент Штатов продолжает поддерживать Украину. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Блинкен подчеркнул негативное отношение США к газопроводу Северный поток-2 и после встречи с Лавровым. Вашингтон выступает против трубопровода, однако стремится к восстановлению сотрудничества с Германией.

"Блинкен в этом вопросе был противоречив, он все время подчеркивал, что ему очень важно восстановление трансатлантического единства. И хотя Америка принципиально против этого проекта, Блинкен подтвердил это после встречи с Лавровым, тем не менее, он как бы не хотел обижать такого важного партнера по трансатлантическому единству, как Меркель", - объяснил политолог.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

Также он добавил, что многие в США критикуют решение Белого дома по отказу от санкций против СП-2. Несмотря на ситуацию с российским газопроводом, которая сложилась для Украины, американские политические элиты по-прежнему поддерживают украинское государство.

"Это не лучшее решение для Украины, очень многие в США его осуждают, мягко говоря. Сенатор от Республиканской партии Круз обвинил Байдена в том, что он прямо идет в постель к врагу, к Путину. Это показательно. Сенатор от демократов Менендес тоже осудил это решение, Джон Хербст, бывший посол США в Украине, тоже отрицательно высказался по этому поводу. Так что настроения истеблишмента, deep state, остаются сильно проукраинскими, это хорошая новость, если первую считать плохой", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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