Эксперт рассказал, как в США выступили против Байдена и за Украину по СП-2

В США неоднозначно отреагировали на отказ администрации Байдена от санкций против СП-2, утверждает Андрей Пионтковский.
Официальный Вашингтон продолжает выступать против реализации газопровода Северный поток-2, однако администрация Байдена вынуждена была пойти на уступки Германии с целью восстановления трансатлантического сотрудничества. При этом многие американские политики подвергли критике такое решение. Политический истеблишмент Штатов продолжает поддерживать Украину. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Блинкен подчеркнул негативное отношение США к газопроводу Северный поток-2 и после встречи с Лавровым. Вашингтон выступает против трубопровода, однако стремится к восстановлению сотрудничества с Германией.
"Блинкен в этом вопросе был противоречив, он все время подчеркивал, что ему очень важно восстановление трансатлантического единства. И хотя Америка принципиально против этого проекта, Блинкен подтвердил это после встречи с Лавровым, тем не менее, он как бы не хотел обижать такого важного партнера по трансатлантическому единству, как Меркель", - объяснил политолог.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину
Также он добавил, что многие в США критикуют решение Белого дома по отказу от санкций против СП-2. Несмотря на ситуацию с российским газопроводом, которая сложилась для Украины, американские политические элиты по-прежнему поддерживают украинское государство.
"Это не лучшее решение для Украины, очень многие в США его осуждают, мягко говоря. Сенатор от Республиканской партии Круз обвинил Байдена в том, что он прямо идет в постель к врагу, к Путину. Это показательно. Сенатор от демократов Менендес тоже осудил это решение, Джон Хербст, бывший посол США в Украине, тоже отрицательно высказался по этому поводу. Так что настроения истеблишмента, deep state, остаются сильно проукраинскими, это хорошая новость, если первую считать плохой", - подчеркнул Андрей Пионтковский.
Северный поток-2 новости
- Накануне предоставления Государственным департаментом США доклада Конгрессу по санкциям против СП-2, американское информагентство Axios сообщило о намерении администрации Байдена отказаться от ряда санкций в отношении газопровода.
- Речь шла о нежелании Белого дома запускать ограничения против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского трубопровода, и ее гендиректора Матиаса Варнига. Причиной такого решения издание назвало планы США по восстановлению сотрудничества с ФРГ. Позже такую же версию изложили и журналисты немецкого информагентства Reuters.
- В свою очередь, издание Politico со ссылкой на свои источники указало, что США намерены продолжить санкционную политику против СП-2, и планируют ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве трубопровода.
- Глава МИД Германии Хайко Маас позже подтвердил, что США действительно отказываются от санкций против Nord Stream 2 AG и Матиаса Варнига.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение Вашингтона по СП-2 отвечает американским национальным интересам.
- Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки в оправдание заявила, что Северный поток-2 завершен на 95%, поэтому у США не было возможности остановить проект.